Gilberto Navarro

Guanajuato.- Aunque no está de acuerdo con que haya sido excluida de la planilla panista para el próximo Ayuntamiento, la regidora Virginia Hernández Marín no impugnará la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional de su partido.

Hernández Marín registró su intención a buscar la reelección consecutiva, incluso estaba en la planilla propuesta por el Presidente Municipal Alejandro Navarro, pero en la lista de regidores emita por la comisión permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue excluida al igual que el Síndico José Luis Vega, quien impugnó esta decisión del partido.

La regidora, aunque consideró injusto, ya que cumplió en tiempo y forma con el registro, señaló que declinó impugnar esta decisión del CEN.

“No veo motivos suficientes que no me permitan estar dentro de una planilla, sin embargo, voy a seguir trabajando, soy militante y respeto sus decisiones, apoyo la planilla donde están mis compañeros (…) no me han dado ninguna explicación y no la voy a pedir, soy una mujer convencida de que puedo trabajar donde sea”.

Señaló que también es importante apoyar a los nuevos perfiles para la vida política de la capital sin aferramientos a un cargo público.

“Muchos quieren la oportunidad de estar trabajando, respeto eso y les damos oportunidad a todos, tampoco me voy a aferrar a un cargo público, el que quedó, quedó y se le apoya”.

Afirmó que al terminar su periodo como regidora, tiene muchos otros proyectos laborales o incluso podría trabajar en la administración municipal en caso de que se le diera la oportunidad.

Por último, afirmó que no hay un rompimiento ni desunión en la bancada panista en el Ayuntamiento de la capital, por el hecho de que el Síndico José Luis Vega impugnó la decisión del CEN.

“No veo desunión por el hecho de querer que se le explique una decisión, es nuestro derecho que se nos justifique porque no estamos dentro de la planilla.

EZM