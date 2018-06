Pese a crecimiento de independiente, se afianza Elvira en 1ro

El municipio cajetero ostenta la tasa más baja de interés por participar en los comicios en todo el corredor industrial

Celaya.- Los candidatos Elvira Paniagua Rodríguez (PAN) y el independiente Francisco Javier Mendoza, son los dos aspirantes a la alcaldía de Celaya cuya popularidad creció en el último mes, aunque ella luce cada vez más distante con una ventaja de más de 27 puntos sobre el segundo lugar, a sólo once días de efectuarse los comicios.

Así lo arrojó el más reciente estudio de la casa encuestadora TAG Research, que muestra que las abanderadas de Morena, Italia Almeida Paredes, y del PRI, Montserrat Vázquez Acevedo, prácticamente mantuvieron la misma intención de voto que tenían hace un mes, cuando se levantó la primera encuesta, mientras que para la candidata del PRD, Jacqueline Muñoz Oviedo, disminuyó.

Los únicos que reflejaron un crecimiento en la preferencia efectiva –es decir, sin considerar los indecisos— son Elvira Paniagua, que pasó de 42.0 a 46.7%; y el independiente Francisco Javier Mendoza, cuya simpatía con el electorado se elevó del 4.7 a 11.7%.

Aunque el estudio revela que el candidato independiente y la candidata de Morena son los más atractivos entre los jóvenes, es el voto duro del PAN y de la población de más de 35 años los que darían la victoria a Elvira Paniagua, con alrededor de 50 mil votos de ventaja.

Según la encuesta, se espera que el 58% de los votos sean hacia una misma coalición o partido político (en cascada), mientras que sólo un 42% de los votos serán diferenciados. En este voto parejo, el partido más beneficiado es el PAN, ya que sus candidatos logran obtener bajo esta acción la tercera parte de los votos totales de la elección.

Se prevé que el Ayuntamiento de Celaya cuente con miembros de seis fuerzas políticas, en donde la mayoría la tendría el PAN, y el resto de los partidos con derecho a regiduría tendrían uno o dos integrantes.

La mayor apatía electoral

El estudio de TAG Research revela que en Celaya hay un entusiasmo moderado por acudir a votar, pues se estima una participación de aproximadamente un 55% del padrón registrado ante el INE, por debajo del promedio del resto de los municipios del corredor industrial.

Es relevante citar que para la elección intermedia de 2015 se observó una participación del 43% del listado nominal, mientras que en 2012, que fue concurrente, un 61% acudió a las urnas.

Los grupos con menos entusiasmo en acudir a votar son los Millennials –18 a 32 años— y los adultos mayores de 60.

Se estancan PRI y Morena ante asedio de Javier Mendoza

Intención de participación

Al momento de levantar la encuesta se observaba un moderado entusiasmo para acudir a votar, se estima una particiapación de aproximadamente un 55% del padrón registrado ante el INE. Debemos recordar que para la elección federal del 2015 se observó una participación de un 43% y en el 2012 un 61% de listado nominal.

Del 1 al 10 ¿Qué tan probable es que usted vaya a votar en las próximas elecciones? Siendo 1 muy poco probable y 10 altamente probable.