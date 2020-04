Pese a contingencia bares y cantinas de Zona Centro continúan abiertos

Roberto Lira

Celaya.- Con la declaratoria de la fase tres en la contingencia por el Covid-19 en Celaya se aplicarán nuevas medidas de prevención de contagios, entre ellas el cierre del primer cuadro de la ciudad durante las tardes, así como la activación de dos brigadas para atender acciones específicas, asimismo se analiza jurídicamente el posible cierre o clausura de establecimientos que se niegan a cerrar.

Ayer martes el gobierno federal anunció el inició de la fase tres de la contingencia sanitaria de Covid-19 en la que se pronostica una infección más rápida y masiva del virus, así como una mayor hospitalización; por lo que en el municipio de Celaya se estarán incrementando las medidas preventivas.

Arman brigadas

El director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Luis Ramón Ortiz Oropeza, anunció que se formaron dos brigadas; una sanitaria en la que participan el Instituto de Formación Policial (Infopol), la Dirección de Fiscalización, Protección Civil y Desarrollo Social, que estarán haciendo visitas y revisiones en mercados tianguis, para verificar que se estén cumpliendo las medidas de seguridad.

La segunda brigada se trata de un grupo de reacción que estará enfocado en actuar frente a situaciones con personas sospechosas de padecer la enfermedad y que se encuentren en público; este grupo participarán cadetes de Infopol que se estará capacitando para esto.

Asimismo, Ortiz Oropeza informó que a partir de mañana el cierre del primer cuadro de la ciudad será los siete días de la semana de las 17:00 a las 22:00 horas, desde la calle Hidalgo y Benito Juárez hasta Allende y Morelos.

Revisan vías legales

Además, informó que el área jurídica del municipio está revisando las formas legales en que se puede proceder contra los establecimientos de servicios no esenciales que permanecen abiertos y son un posible foco de infección, como lo son gimnasios, y canchas de fútbol que siguen abiertas.

De la misma manera, el funcionario dijo que por el momento no se puede imponer sanciones a estos establecimientos o a las personas que no siguen las recomendaciones, sino que esto debe ser a través de la conciencia e inteligencia de cada ciudadano.

“No se pude sancionar a alguien que ande sin cubrebocas, la sanción será la salud, ya no podemos estar yendo detrás de cada persona para ponerle su cubrebocas y si se lo baja al cuello acomodárselo en la cara, no podemos estar haciendo eso, ya si la gente que anda en la calle tiene la inteligencia suficiente para andar caminando y no perderse yo creo que debe de entender que lo más seguro es usar un cubrebocas, sino no sé con quién estamos tratando”, enfatizó.

Asimismo, dijo que no hay un fundamento en los reglamentos de Protección Civil para clausurar negocios, su labor se limita a realizar las recomendaciones de prevención y verificar que se cumplan.

Además de estas medidas, el funcionario municipal señaló que también se incrementará el perifoneo que se está realizando en colonias y comunidades del municipio con un mensaje será más enérgico para tratar de impactar en la población.

