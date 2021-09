Roberto Lira

Celaya.- Ante la suspensión del acto de autoridad, concedida a uno de los comerciantes de la calle Morelos que fueron reubicados, el director jurídico del municipio, Mauricio Huezo Arreguín, señaló que esto no es definitivo y se cuenta con las facultades para retirar al comerciante de ese espacio.

El pasado viernes uno de los 13 comerciantes que fueron reubicados de la calle José María Morelos, se instaló nuevamente en el lugar donde ejerció el comercio durante 20 años, esto argumentando que se le concedió la suspensión definitiva del acto de reubicación hecho por la autoridad municipal.

Al respecto, el director jurídico señaló que esta concesión por parte del Juzgado Quinto de Distrito no es definitiva y a penas esta semana se llevará a cabo la audiencia constitucional en la que se expondrán las justificaciones del municipio, además de que se interpuso el recurso de revisión.

“Él solicita el amparo, ahí mismo piden la suspensión del acto, la suspensión del acto es para mantener las cosas en el lugar en el que estaban. Lo que estamos diciendo nosotros es que esta resolución que le conceden es netamente provisional, nosotros ya presentamos un recurso de revisión, aun no le queda firme esta resolución, por lo tanto, no le da derecho a reinstalarse, todavía no le queda firme”, comentó el funcionario.

Detalló que la suspensión definitiva es un procedimiento dentro del juicio de amparo en el que el particular solicita la suspensión del acto que reclama, es decir, la reubicación. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del director jurídico, en el momento de la resolución, el comerciante ya estaba reubicado en el andador Corregidora y había consentido el acto, por lo que se interpuso el recurso de revisión.

“Se va a analizar todo el contenido, todo el fondo del asunto, la verdad que nuestro informe con justificación agregamos las pruebas que nos da Fiscalización, en el que el comerciante consciente firma la reubicación al andador Corregidora y se ubica muchos días en ese andador, es lo que estamos manifestando en el juicio de amparo, que ya está consciente el acto y que ya consintió el particular, por lo tanto, no tiene la posibilidad de volver a regresar”, explicó.

Asimismo, Huezo Arreguín agregó que, al no ser una resolución firme, el comerciante un no tiene el derecho de reinstalarse en la calle Morelos, por lo que junto con la Dirección de Fiscalización se buscará tener un dialogo para que se ubique en el lugar en el andador Corregidora, en tanto se resuelve la situación jurídica.

De los 12 comerciantes que fueron reubicados de esta vialidad, tres interpusieron un juicio de amparo, sin embargo, solo en este se tiene una definición del juzgado, los otros dos siguen en trámite.

MD