‘Pescan la cosecha’: agricultores acusan por abandono a autoridades

A casi 30 días de que tienen sus tierras en aguas, los agricultores, hartos del abandono en que los tienen las autoridades comenzaron el rescate de lo que se puede en lanchas

Luis Telles

Valle de Santiago.- En el olvido, los agricultores afectados por inundaciones analizan interponer denuncias contra quien resulte responsable mientras tratan de rescatar con lanchas algo de la producción de sorgo, ‘por lo menos para los animales de traspatio’; también enfrentan solos las plagas de mosquitos que, por lo encharcado del agua, se han reproducido; así como la inseguridad, pues tan sólo en el fin de semana pasado, ‘motosicarios’ les despojaron de 2 camionetas.

Los productores de las comunidades Las Liebres, La Palizada, San Isidro, San José del Brazo, Sabinito del Brazo, Alto de Altamira y La Gachupina, dijeron que están analizando de manera individual interponer una denuncia ante las autoridades competentes, porque debe de haber un culpable por la pérdida de sus cultivos, que ya tienen casi un mes entre el agua.

“Aquí debe de haber un culpable, los cultivos estaban para cosecharse, hoy con los 2 o 3 mil pesos que quieren dar las autoridades del estado, no nos sirven para nada, cuando tenemos pérdidas de más de 30 mil pesos por hectárea en granos, pero también hay hortalizas entre el agua”, expusieron.

‘Sólo vinieron un día’

Agregaron que, las autoridades estatales a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, de Desarrollo Social y Humano, se hicieron presentes, “pero sólo un día llegaron y se mojaron las botas, pero hoy dónde están, dónde están los apoyos”.

José Antonio Rivera Tavera, agricultor del ejido San José del Brazo ‘La Correa’, acompañado de sus hijos, con ayuda de una lancha que les prestaron amigos pescadores de la comunidad Cahuageo, ingresaron a rescatar “algo de lo que está perdido” en las 8 hectáreas que tenían cultivadas con sorgo y maíz.

“A casi 30 días de estar en el agua las tierras, hoy no necesitamos tractores de apoyo, sino lanchas por tanta agua que nos están echando los de la Conagua (Comisión Nacional del Agua), y no nos dan respuesta de cuándo baja, no sabemos ni qué, aquí todo lo que tenemos está inundado”, señaló, Don José Antonio.

