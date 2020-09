Pescadores sufren por precios de comercialización de sus productos

Onofre Lujano

Tarandacuao.- Los 70 pescadores de La Mora, lamentaron los precios de comercialización de su producto, ya que los intermediarios les pagan a 8 pesos el kilo y ellos los venden tres o cuatro veces más caro.

Uno de los pescadores de la presa Solís, Ángel Arévalo González, dijo que su padre le inculcó el amor por la pesca, “antes nos traíamos hasta 50 kilos o más, pero ahora muchas veces no pescamos más de tres kilos, sólo para consumo familiar”.

Ángel dice que esta presa es la más limpia en cuanto a lirio acuático en comparación con el Lago de Cuitzeo que está infestado de esta planta, “nosotros en la Solís, creemos que el combate del lirio acuático nos afectó a nosotros; el lirio es benéfico para las especies, la planta les sirve de protección, se esconden en la raíz del lirio y se conserva viva la especie de carpa, mojarra entre otras”, aclara.

“Antes cuando había lirio en la Solís, pescábamos más producto y ahora el cambio de clima o temperatura acaba con las especies; ya no tienen donde protegerse de los cambios climáticos, no hay pescado así. Pero lo más grave es que nuestro producto a pesar que es un alimento sano y que da otro tipo de proteína, no se cotiza. Los precios son de miseria y no dedicamos todo nuestro tiempo porque necesitamos dedicarnos a otras actividades para mantener a la familia”.

Comenta que los pescadores tienen que buscar horarios más efectivos, como en la noche o muy de madrugada para poder atrapar la pesca del día, “los riesgos son muchos, pero la pesca nos da vida, es lo que nos enseñaron nuestros ancestros desde que nació la presa Solís como un cuerpo de agua para la agricultura y desde luego para la pesca”, finaliza.