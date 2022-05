Con el acercamiento que han tenido con los diferentes líderes de los grupos, lograron incorporrar a los 324 pescadores en Yuriria

Luis Telles

Yuriria.- Los días 9 y 10 de mayo, la Secretaría de Bienestar, realizará una verificación y actualización de datos para los pescadores que ya están en el programa Bienpesca por la entrada de veda en la Laguna de Yuriria del 1 de abril al 30 de junio. Este programa brinda un apoyo de 7 mil 200 pesos anuales a los pescadores y acuicultures.

Antonio Franco, director Regional Secretaría de Bienestar, dijo que desde el 2021 incorporaron un número importante de pescadores en Yuriria.

“Es hacer la verificación para que posteriormente se les generé su pago, pero es con los que ya están”.

Por si no lo viste: ¿Por qué la barbacoa está cara si el kilo de borrego vivo lo venden en 60 pesos?

Precisó que en Yuriria, en el 2020, cuando se decretó la veda en la laguna, ningún pescador estaba inscrito. En ese momento no tenían el programa Bienpesca.

Sin embargo, con el acercamiento que han tenido con los diferentes líderes de los grupos de pescadores, lograron incorporrar a los 324 pescadores en Yuriria.

Foto: Luis Telles

Buscarán incorporar a más pescadores

Antonio Franco dijo que les han preguntado mucho, sobre el tema de incorporaciones para nuevos pescadores, para otros que no están inscritos.

“Estamos esperando que sean en una etapa posterior, por lo que es importante que en este proceso, que llevaremos los días 9 y 10 de mayo, es sobre los que ya están y recibieron Bienpesca desde el año pasado”.

Ve más: Niña de 8 años con dos nombres desaparece en San José Iturbide

Reiteró que no existe fecha en la que pueda existir nuevos registros en el programa. No obstante, consideró que ya sería una cantidad mínima de pescadores en Yuriria que, por alguna razón, no están en el programa de apoyo.

“La gran mayoría ya están. Son pescadores de cabecera, el grupo de Santa María, así como de comunidades. Por ejemplo, La Angostura, Tepetates y Loma de Zempoala”.

Informó que el día 9 de mayo se realizará la verificación de documentos de pescadores y acuicultores, de cabecera municipal en el salón de fiesta ‘Azteca’. El día 10 de mayo se realizará la actualización de datos en las comunidades de La Angostura y Loma de Zempoala.

Finalmente, dijo que la entrega del apoyo económico no deberá tardar mucho una vez realizada la verificación de los datos.