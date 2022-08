Este 28 de julio Pedro Castillo cumplió un año en la Presidencia del Perú, después de haberle ganado a la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, con una diferencia de poco menos de 50 mil votos en segunda vuelta. Un año que ha sido un verdadero calvario, no solo para él, sino también para el Congreso y para el pueblo peruano.

El Perú se ha encontrado en permanente crisis política desde hace décadas, donde la mayoría de los presidentes, después de concluir el cargo o ser destituidos, son procesados y encarcelados algunos, incluso uno de ellos prefirió suicidarse antes de ser sujeto de ese proceso. Solo por mencionar los últimos cinco años, el Perú ha tenido el mismo número de presidentes, con un Congreso totalmente fragmentado, que hace todavía más compleja la situación para lograr una mínima gobernabilidad.

Pedro Castillo, un profesor rural y dirigente magisterial, llegó a la presidencia postulado por el partido Perú Posible, considerado de izquierda radical, sin ninguna experiencia política y administrativa; partido al que renuncio el pasado mes de junio.

Su gestión política y administrativa ha sido un desastre, lleva 59 cambios en los ministerios o secretarias del despacho presidencial, por ende, los resultados de su gobierno han sido nulos, y se ha dedicada básicamente a defenderse de las múltiples acusaciones que tiene en su contra y los dos intentos de destitución del Congreso. Este órgano aprobó recientemente, acusarlo constitucionalmente por presuntamente liderar una organización criminal, por no acudir a declarar hasta en cuatro ocasiones.

Se acusa a Castillo por delitos contra la administración pública y de la justicia, tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal, además de haber plagiado buena parte de sus tesis de maestría, en cinco investigaciones abiertas.

El Congreso ha buscado destituirlo en dos ocasiones mediante la figura de la “vacancia por permanente incapacidad moral” que requiere 87 votos, de un total de 130. Es una causal difusa, ya que no existe una definición precisa de la incapacidad moral, pero aquí lo relevante es alcanzar la votación necesaria, y algunos vaticinan que en el tercer intento la conseguirán para su defenestración.

En 12 meses su popularidad ha caído del 38% al 19% y el porcentaje de desaprobación del gobierno alcanza el 74%, solo superado por el Congreso, que tiene un nivel de desaprobación del 79%, que refleja la terrible crisis de credibilidad que tiene la clase política peruana.

Además de las acusaciones contra Castillo, son investigados por la justicia peruana exministros, excolaboradores, amigos y parientes del presidente, algunos de ellos están siendo procesados y encarcelados, con situaciones tremendas y escandalosas, que también involucran al mismo presidente.

Todo este periplo de irregularidades, acusaciones, investigaciones y procesos políticos y penales en su contra y muchos de sus colaboradores y excolaboradores se han acumulado en apenas un año y no parece que vayan a tener alguna salida airosa para el presidente Castillo.

Las encuestas también indican que el 65% de los peruanos están de acuerdo con el adelanto de las elecciones y con la salida de Castillo de la Casa de Pizarro, sede del poder ejecutivo del Perú.

La gobernabilidad se sustenta en la capacidad de establecer y mantener equilibrios con los diferentes actores políticos, sociales y económicos de una sociedad estatal, como la peruana, que permita la estabilidad en los ámbitos principales de la vida pública y en sociedad, para mínimamente contar ciertos niveles de paz social, tranquilidad económica y estabilidad política. Y no se ve por donde esto pueda ofrecer el régimen de Pedro Castillo, por lo que no le encuentro ningún sentido o racionalidad política valida, el querer mantenerse en un poder sin resultados de gobierno y sin viabilidad política, por el contrario, aportando contenidos negativos, que pueden conducir a consecuencias todavía mayores, no deseables pero posibles.

Castillo se convirtió en la única alternativa para evitar el regreso de los Fujimori al poder, pero una vez en la silla presidencial, resulto un total fracaso. Ahora, sin el apoyo del partido que lo llevo al poder, es muy probable que finalmente sea destituido por el Congreso, y se sume al promedio de un presidente por año, porque tal parece que no hay alternativa.

Es una pena que nuestros hermanos peruanos no hayan podido construir y consolidar un sistema político democrático que les permita estabilidad y desarrollo, para potenciar su enorme riqueza social, cultural y económica, que tiene que pasar por la necesaria renovación de la clase politica. Ojalá que lo puedan conseguir pronto y bien.

JRP