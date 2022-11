El escalón universal tiene la finalidad de que las personas de talla baja puedan alcanzar las ventanillas de atención de las dependencias

Luz Zárate

Celaya.- Antes de que termine el año, todas las dependencias del Gobierno municipal de Celaya deberán contar con un escalón universal que apoye a la atención de las personas de talla baja.

En la Comisión de Derechos Humanos se dio el visto bueno a la iniciativa estatal de impulsar este escalón universal. Este tiene la finalidad de que las personas de talla baja (condición física de enanismo) puedan tener alcance en la ventanilla de pago o de atención de la Presidencia municipal y sus diferentes dependencias, además de en bancos, baños, oficinas, supermercados y en cualquier espacio público en donde exista una barrera que les impida desempeñarse en igualdad de condiciones.

“Es una medida sencilla que no se implementa ni en los espacios públicos como dependencias y entidades de las administraciones de los tres órdenes de gobierno, ni en espacios privados destinados al público como son centros comerciales, bancos, restaurantes, cines, entre otros. Por eso la importancia de dar a estas medidas el carácter de obligatorio”, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento, la regidora Catalina Puga Resillas.

La regidora Catalina Puga Resillas. Foto: Martín Rodríguez

“La intención es atender las necesidades de las personas de talla pequeña”

En la administración municipal se pedirá a todas las direcciones municipales que cumplan con la colocación de un escalón universal. Este puede ser un banco de madera o metálico de 50 centímetros de altura que ayudará a que estas personas puedan subir y ser atendidos.

“La intención es atender las necesidades de las personas de talla pequeña. Planteaban que ellos necesitan el apoyo del escalón universal, para poder tener acceso a las ventanillas de pago y atención, ya que ellos no alcanzan. Pensamos siempre en una altura estándar pero no en estas personas con necesidades especiales. Y por ejemplo, al pagar el predial, el agua, en todas las oficinas de información quedan relegados, no hay una política para atenderlos y que procure la universalidad de la atención”, señaló la regidora.

Medida de inclusión es accesible y económica

Puga destacó que el escalón universal es una manera de apoyar en esta universalidad y es accesible para las dependencias.

“Es algo que está en nuestras manos. Económicamente es muy barato, ya que puede ser un escalón metálico, de madera y puede ser removido”, indicó.

Se instruyó al Coordinador de los Derechos Humanos, Hugo Ricardez Godoy, para que dé seguimiento al cumplimiento de esta disposición. Además, también se solicitará que en los sitios públicos y privados se cuente con esta medida de inclusión.

Actualmente sólo Coahuila y Nayarit han legislado en este tema. Por lo que de aprobarse la iniciativa, el estado de Guanajuato sería el tercero de todo el país en implementar la medida.

