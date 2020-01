Personas con discapacidad intelectual ya podrán contraer matrimonio en Guanajuato

Óscar Jiménez

Guanajuato.- Pasan los meses y en el estado de Guanajuato se mantienen los homicidios a la orden del día, y desde fuera se nota como una catástrofe que no dejará de atosigar debido a la falta de coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Según María Elena Morera, directora de la asociación civil Causa en Común, lo que sucede en la entidad puede tener uno de sus ‘brazos’ en la no práctica de una estrategia particular; “Guanajuato no estaba preparado para esta ola de violencia”, dijo, “No vemos tampoco una estrategia entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Guanajuato, y esto es preocupante por tratarse de una de las entidades federativas que están mejor económicamente”, dijo en entrevista con Periódico Correo.

“Y la gente que inició a matar, no va a poner una zapatería… entonces no hay posibilidades reales de que baje el número de homicidios”.

Además de la estrategia que prevenga los actos delictivos tanto en los órdenes del fuero común como en el rubro federal, lo que también resulta preocupante es lo que viene después: los ‘fallos’ de la fiscalía.

“No vemos que vaya a disminuir la violencia en Guanajuato en el corto tiempo porque no vemos que exista una estrategia entre el estado y la federación, y tampoco vemos que la Fiscalía del Estado esté teniendo un mayor número de detenciones con sentencias, que esté logrando esas sentencias”, comentó Morera, quien también comparó la situación con un concepto económico de ‘oferta y demanda’; mientras permitan matar, seguirán matando.

SZ