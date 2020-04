Personal médico del Hospital General trabajan sin protocolos y materiales de baja calidad

Anna Maciel

Salamanca.- Sin protocolos y sin material necesario o de baja calidad, es como tiene que laborar el personal de salud del Hospital General de Salamanca ante la contingencia del COVID-19, arriesgando no sólo su integridad, también las de sus familias.

“Para empezar no tenemos un protocolo para seguir estos casos de esta magnitud, no tenemos material, no tenemos nada para nuestra protección como personal de salud. Es muy preocupante pues estamos conscientes de que trabajamos en un área en donde hay infecciones, enfermedades y sabemos que podemos contraer algo, pero también contagiar a las nuestros y llevarnos enfermedad a casa”.

Esto de acuerdo al personal de salud de la institución, que prefirieron guardar identidad para evitar represalias en su contra. Comentando que el miércoles pasado, cuando llegó el primer caso, comenzaron a desalojar el hospital, cancelando citas y provocando alarmar a los usuarios.

Distintas fotografías compartidas por el personal, muestran un equipo austero de trabajo, principalmente el cubre bocas que es sumamente delgado, la zona de pacientes con “covid-19” es dividida sólo por un biombo de la zona de ginecología y sólo tres equipos para tratar el virus.

“Lo delicado es que lo mandan sin ninguna protección, cubierto con unas sábanas, pasándolo por toda el área de ginecología, pasillo de cirugía y trauma pasó por medicina interna, sacarlo por el checador y por ahí lo sacaron, se hizo todo el recorrido por el hospital”, recordó.

Además, denunciaron el poco interés que se ha tenido de la SSG para un plan de acción en el tema de atención a pacientes con síntomas del covid19, teniendo hasta el momento sólo una plática básica sobre qué este virus, sin contar además con respiradores, que son muy importantes en estos casos.

“No contamos con ventiladores, ni respiradores, se requiere de material de equipo médico, para a pacientes y para nosotros como personal de enfermería y de médicos. Eso sin contar el poco personal para atender, tan solo son tres médicos en la tarde y tres en la noche”, comentó.

LOS RESULTADOS TARDAN HASTA 48 HORAS.

Sobre las pruebas de COVID19, informaron que al menos en el Hospital General de Salamanca no se cuenta con ellas, ya que se pide el apoyo de personal del municipio de León, quienes hacen las pruebas, tardando hasta 48 horas en entregarles los resultados de sí son o no positivos, por lo que el paciente espera en su casa hasta que estos lleguen.