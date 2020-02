Personal del colegio en el que iba Fátima será investigado

Agencias

Ciudad de México.- La madre de Fátima, la pequeña de 7 años de edad que fue asesinada en Tláhuac, señaló como responsable a un sujeto llamado Alan Herrera y agregó que tiene secuestrados a dos de sus sobrinos; exige justicia inmediata.

Al salir del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) María Magdalena Antón Fernández, madre de Fátima pidió apoyo a su exigencia de justicia, y agregó que la mujer que sale en el video que fue a dado a conocer, fue enviada por Alan Herrera.

Al hombre también lo acusó del asesinato de su hermana y su cuñado, así como tener a dos de sus sobrinos secuestrados, aseguró que la Fiscalía de Azcapotzalco apoya al presunto asesino, todo ante la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum.

Antón Fernández agregó que el presunto responsable se ha hecho pasar por muerto durante mucho tiempo y exigió su inmediata detención.

URGENTE: La mamá de Fátima da el nombre del sujeto que, de acuerdo a ella, no solamente mató a su hija sino que mató también a dos personas más. #JusticiaParaFatima pic.twitter.com/CBeCDrPv6p — GurúPolítico (@guruchuirer) February 17, 2020

“Fátima podría estar viva, pero autoridades no nos hicieron caso”

La tía de la pequeña, Sonia López dijo que a pesar de que los familiares de Fátima aportaron todas las pruebas para que ella fuera encontrada a tiempo, autoridades no les hicieron caso.

En entrevista a medios de comunicación exigió tanto al gobierno federal y local que tomen las medidas necesarias para evitar que el caso de Fátima se repita.

“Ella pudo haber sido encontrada con vida, pero nadie nos hizo caso. Pensaron que no íbamos a reclamar el cuerpo de Fátima y aquí estamos… Había un proceso de salud mental y no se hizo nada, desde hace años la madre fue diagnosticada y que no era apta… Vivimos en un país de desaparecidos, Fátima no va a pasar desapercibida, su nombre tiene que ser recordado. Claudia Sheinbaum se comprometió y tiene que hacer algo… El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que hacer algo si dice que está tan comprometido con la justicia”.

