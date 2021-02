Ian Martínez

León.- Falta de protección adecuada para personal de urgencias que atiende a pacientes covid, pagos a destiempo, falta de prestaciones, entre ellas escasez de pagos al infonavit y descuentos de nómina sin previo aviso, fueron factores para que personal de enfermería de un hospital Siena ubicado en la colonia jardines de la moral entrará en paro a muy temprana hora de este viernes.

Desde las siete de la mañana personal de enfermería del hospital que ingresaría a laborar por la mañana notificó a sus superiores que no entrarían a laborar hasta que alguien del consejo directivo los atendiera y así poder dialogar y buscar una resolución a los problemas.

A decir de los trabajadores de la salud de dicho hospital privado este no les ha respetado sus prestaciones pues les hacen descuentos vía nomina de su seguro social y al momento de necesitar de la ayuda de su seguridad social se les niega pues no tienen aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Desde hace menos de 6 meses, los enfermeros notaron una cierta renuencia en cuestión de salario incluso percibiendo menos que personal administrativo y de vigilancia siendo que el 80 por ciento lo conforma el personal de enfermería.

“Hay personas que no se les ha pagado guardia desde noviembre del año pasado y siguen sin pagar, son cuentas que se van dejando, no hay pacientes que requieran al 100 nuestra atención. Nosotros como personal de salud estamos obligados a que cuando hay un paciente crítico de no abandonarlo y si se trata de un paciente covid y el mismo no quiere que ingresemos con equipo de protección personal, nos lo cobran a nosotros, si lo queremos usar” aseguré Dulce, una enfermara del lugar.

Al lugar llego Fernando Rodríguez, integrante consejo directivo quien les comento que podían armar la propuesta o sugerencia y armar una comisión.

“Es mucho más fácil si armamos la comisión, pero aquí estamos, ustedes dicen que quieren dialogar aquí, aquí estamos para escucharlos” aseguro el directivo.

Horas más tarde el consejo directivo del hospital Siena se reunió con los profesionales de la salud y firmaron un acuerdo y será el próximo 19 de febrero que los administrativos tendrán que informar que acuerdos se estarían realizando para mejorar la calidad laboral de las y los enfermeros.

LC