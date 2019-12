Persisten dudas en crimen de migrante

Hoy se cumple un año del homicidio de Leonardo Reyes Cayente, el joven de 23 años que fue abatido cuando se encontraba de vacaciones en la comunidad Corralejo de Abajo

Roberto López

San Miguel de Allende.- Este viernes se cumple un año del homicidio de Leonardo Reyes Cayente, el migrante que fue abatido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) cuando estaba de vacaciones a su comunidad, Corralejo de Abajo.

La carpeta de investigación sigue abierta, pues de acuerdo con la versión oficial los policías habrían actuado en defensa propia; sin embargo, alrededor del caso se extiende una estela de dudas y silencio.

“Este golpe que nos dieron es algo muy duro y no vamos a parar hasta que se limpie su nombre. Hasta donde Dios nos dé licencia y nos lo permita, hasta que digan quién lo mató y por qué”,

Guadalupe Cayente Moreno, madre de Leonardo

Vino a morir a su tierra

El 9 de diciembre de 2018, Leonardo llegó a su casa en la comunidad Corralejo de Abajo, acompañado de sus hermanos y su madre. Un ritual que hacían cada año para ver a sus seres queridos y a familiares, luego de trabajar durante todo un año en Estados Unidos.

Cuatro días después, el joven de 23 años de edad fue ultimado a balazos por efectivos de las FSPE, en el camino de terracería que conecta Corralejo con la carretera a San Damián, el mismo que lleva a su casa.

La versión que difundió la Secretaría de Gobierno, refería que el incidente ocurrió cuando el migrante junto a dos hombres, dispararon contra los policías estatales quienes al ver en peligro su vida, repelieron la agresión e hirieron de muerte de Leonardo. Los dos jóvenes que estaban con él, según el comunicado oficial, lograron escapar.

Sin embargo, al escuchar los balazos, la madre y la cuñada de Leonardo salieron de su casa para ver qué pasaba, y a la distancia observaron un grupo de elementos de las FSPE.

Agazapadas para que no las vieran, entre la maleza, las mujeres escucharon las conversaciones de los uniformados, quienes se ponían de acuerdo para decir que no había pasado nada y cómo iban a acomodar su camioneta para que todo pareciera que fue en defensa propia.

Un doloroso recuerdo

Guadalupe Cayente Moreno, madre de Leonardo, advirtió que nunca va a dejar que las autoridades hagan pasar a su hijo como un delincuente. “Mi hijo era trabajador, era muy responsable a pesar de ser tan joven… acabábamos de llegar de Estados Unidos y él no tenía ni pistola, ¿cómo es posible que lo quieran hacer pasar por un delincuente”.

Hasta éste momento no hay ningún avance en la investigación, ni ningún responsable. Guadalupe Cayente recuerda que al principio, las autoridades se burlaban de ellos y nunca los trataron con respeto.

El caso también fue llevado a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que tampoco ha emitido una resolución al respecto.

Con lágrimas, la mujer confesó que este año tenía temor de regresar a su comunidad, miedo a los policías, sobre todo los que están en la carretera, pues los detienen sólo porque viajan en una camioneta grande.

“Ayer salimos a Dolores Hidalgo para traer las cosas que vamos ocupar para la misa de mi hijo, pero a mi cuñado lo pararon desde que salimos de la comunidad. ¡No se vale! Ya nada más porque son autoridad y eso no da confianza de nada”, dijo.

Lo tildan de delincuente

La mamá de Leonardo reconoció que, además de dolor que ha sentido todo el año, hoy siente coraje. Coraje porque le mataron a un inocente y lo han querido hacer pasar por un delincuente.

“Yo temo por mi vida y la vida de mis hijos, me da miedo que vayan a regresar a matarme a otro… No somos ricos, pero somos honrados y muy trabajadores, lo que se ganan es con su sudor y estos días es muy triste para nosotros… no hay respuesta de nada”.

“Pregunte, usted pregunte a cualquier persona de la comunidad cómo era mi hijo. Todos le van a decir que era un buen muchacho, todavía alcanzó a ir a recoger piedras al río para hacer el camino que llega hasta mi casa, era un hombre bien honesto y responsable”, dijo la señora Guadalupe.

Así, el día que lo iban a matar, Leonardo Reyes salió de su casa porque quería tener señal en su celular para poder mandar un mensaje de texto. No sólo no regresó con vida, sino que la postura oficial del gobierno lo catalogó como un delincuente malvado que atentó contra la vida de policías estatales.

RC

Comentarios

Comentarios