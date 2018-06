Persiste la inseguridad por corrupción: obispo

Enrique Díaz Díaz afirma que la raíz de la violencia es la ambición de poder; advirtió que no se trata de buscar culpables sino de atender los valores y asumir responsabilidades

Nayeli García

Irapuato.- El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que la corrupción es el principal problema que tiene el sistema y que origina que las leyes no se cumplan y mientras tanto él ve como la gente anda armada y no pasa nada con ellos, pero sí continúan las muertes de unos y otros.

Toda la raíz del pecado, de la violencia es la ambición del poder y tenemos aquí las luchas de los grupos peleando por el poder, la ambición del placer, el querer yo tener todo, la ambición de yo ser el dueño, de yo poner las leyes y esto va destruyendo la tranquilidad, va destruyendo la vida” Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato

“A mí me da tristeza que, quizá porque uno anda en todos lados, de repente encuentra mucha gente armada y no pasa nada y por otro lado hay leyes, pero las leyes no se cumplen, hay a quienes meten a la cárcel y a los poquitos días salen, hay muchas cosas que nos ayudarían a mantener el orden, pero yo creo que el principal problema es la corrupción que hay dentro de nuestro sistema, así aunque sean leyes muy buenas, que protejan mucho, mientras no se cumplan, de nada nos sirve”, comentó ante la falta de respuesta al llamado del presidente Enrique Peña Nieto para legislar la portación de armas de fuego.

La ambición destruye la tranquilidad

También hizo mención a las muertes que se han dado en el estado, de policías, de elementos viales y de personas que se están matando unos a otros, por la ambición de poder.

Enrique Díaz comentó que la ambición de poder está en todos lados, entre los grupos de delincuencia y también entre la familia y se vuelve como una plaga que ocupa todos los corazones; advirtió que no se trata de echar culpa unos a otros, que si le toca a una autoridad o a la otra, sino que se trata de asumir las responsabilidades y atender los valores familiares y emprender acciones reales y tangibles.

