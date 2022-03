Al entrar al fraccionamiento uno o dos sujetos escaparon a pie, mientras otros dos armados se bajaron disparando

Apaseo el Grande.- Al hacer recorridos de vigilancia por Apaseo el Grande, elementos de la Guardia Nacional se encontraron con un vehículo que les pareció sospechoso. Decidieron pararlo, pero los del vehículo comenzaron a huir.

Estos hechos se registraron alrededor de las 2 de la mañana en la ciudad de Apaseo el Grande y en su huida los sospechosos tomaron, rumbo al fraccionamiento Terranova ubicado atrás del panteón.

Supuestamente eran tres o cuatro tripulantes. Al entrar al fraccionamiento uno o dos sujetos escaparon a pie, mientras otros dos armados se bajaron disparando contra los uniformados mientras se intentaron meter a una vivienda de este fraccionamiento ubicada en la calle Cuarzo solo que antes de ingresar los perseguidos fueron heridos por los Guardias llevándolos a rendirse.

Así las fuerzas del orden pidieron el apoyo para dar atención médica a los presuntos delincuentes heridos, luego revisaron el domicilio donde decomisaron armas, droga y un vehículo robado.

También trascendió que al interior se encontro el cuerpo de una persona sin vida quien habria sido asesinada por los ahora detenidos no obstante no ha habido información oficial al respecto y personal de la Fiscalía no ha emitido dato algún de este caso.