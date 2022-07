Vecinos buscan evitar la proliferación de los perros de la comunidad de Alfaro por el riesgo que corren ellos y la población

León .- Entre bolsas de basura, desechos y el río, deambulan decenas de perros de la comunidad de Alfaro que están en el abandono.

Se alimentan de lo que la gente tira u otros se apiadan de los más pequeños y los alimentan, pero no les brindan un hogar. Entre ellos están Yolanda y Cosme, que son vecinas de dicha comunidad ubicada al norte de la ciudad. Reportaron que han detectado varias manadas de perros de todos tamaños.

“Son entre cinco a doce perros, luego hay ves unos tres deambulando por ahí, pero siempre son muchos y ya se regaron por todo el río o donde se avienta la basura. Tenemos miedo de que muerdan a alguien, porque luego andan por allá jugando los niños”, explicó Yolanda.

Piden redada para evitar riesgos

Ambas mujeres buscan que el gobierno municipal haga una ‘redada’ para que hable con sus dueños si es que tienen y les pidan que los dejen en casa o en su caso que los lleven al Centro de Bienestar y Control Animal para que los esterilicen y entren a una campaña de adopción.

“Son perros que no tienen casa y no son atendidos con sus vacunas o esterilizados. Ya detectamos a varios perros chiquitos que ahí andan con ellos y ya hasta solos. Eso quiere decir que cada vez se están haciendo más y más. Luego no nos vamos a poder quitar el problema”, mencionó Cosme, quien es apoyada por sus vecinos en la petición.

Ambas explicaron que no han visto a las autoridades por la zona y eso significa que no los han reportado. No obstante, buscan de manera urgente que se atienda el problema de los perros de la comunidad de Alfaro.

Temen que se registre un ataque o además los mismos canes sean víctimas de gente que no los quiere, porque también les avientan piedras para que no rompan la basura.

Finalmente, vecinos buscan evitar la proliferación de los perros de la comunidad de Alfaro por el riesgo que corren ellos y la población, pues constantemente son vistos entre los montículos de basura.

