La cantidad de perros adoptados en León ha crecido y ahora más de mil caninos encontraron un nuevo hogar seguro

Jazmín Castro

León.- El coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal de León, Emmanuel Rodríguez Martín del Campo , informó que el número de perros adoptados en León creció. Tan sólo en un año colocaron a 1 mil 200 mascotas en hogares seguros.

Por ello, este año pretende rebasar la meta con 600 canes más, luego que en 4 meses de administración entregaron hasta 500 mascotas.

Martín del Campo explicó que desde hace tres semanas arrancaron una campaña de adopción y esterilización en las instalaciones del Distrito León MX. Así lograron colocar en hogares seguros a 68 mascotas.

Además, han esterilizado a 231 perritos con el objetivo de evitar la proliferación de perros abandonados en León. Así como que en un futuro corran algún riesgo por la negligencia de personas que los adquieren y luego no los cuidan.

Perros adoptados en León crecen

Por día, el Centro de Control y Bienestar Animal esteriliza a 30 mascotas y esperan que la campaña de este año alcance a los 24 mil animales.

“Se va estar publicando una nueva fecha para el domingo 15 de mayo donde van aplicar 120 esterilizaciones y llevar entre 30 a 35 animales con un nuevo hogar”, anunció.

Martín del Campo resaltó que se verifica que los perros adoptados lleguen a una familia que realmente tenga las condiciones para cuidar a un animal y regalarle tiempo y vida saludable.

“Todo esto es parte del rescate que se hace. No solamente termina una vez que nosotros rescatamos un perritos en situación de calle. Nosotros podemos dar fe un caso de éxito cuando una familia adopta a estas mascotas. La mayoría de los perros proviene de otras familias cuando ya no los quieren o no los pueden cuidar (…)”, finalizó.

