“Perro desagradable” Exponen a mujer racista agrediendo a un mexicano en California

Redacción

California.- Otro caso de racismo ha sido traido a la luz gracias a un video que se ha vuelto viral en muy poco tiempo.

La grabación muestra a una mujer de de la comunidad del Área de la Bahía, en San Francisco, que persigue a un hombre identificado como Stanley González, mientras furiosamente le grita y lo insulta diciéndole “perro desagradable” y “¡Perro mexicano desagradable, perro mexicano desagradable!”.

Durante el incidente, el hombre de origen latino se encontraba paseando a su perro cuando la mujer comenzó a decirle que su mascota se parecía a él.

La agresora repitió un sin número de veces los insultos mientras lo seguía. Sin embargo, cuando la víctima preguntaba “¿Por qué me sigues?”, ella decía “No te estoy siguiendo, tú me estás siguiendo, perro desagradable”.

Pese a todo el odio que emanaba de la mujer, el agredido se mantuvo firme y todo el tiempo respondió diciendo “Dios le bendiga, señorita. Que tenga un buen día”.

Justo antes de que terminara el video, la mujer le gritó “No me hables de Dios, no quiero hablar contigo, no hables conmigo, perro desagradable”.

BAY AREA- My boyfriend was walking to his car when he witnessed a woman in his neighborhood yelling racial slurs at a Latino man walking his dog. My bf called her to stop and proceeded to walk to his car. She was waiting for him up the hill and started to attack him verbally pic.twitter.com/JsqpqqFP5T

— taurus queen 🏹 (@milkteamamacita) August 17, 2020