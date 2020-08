Perrito comparte a gatito hambriento su comida

Redacción

Estados Unidos.- La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, llegó este jueves a la Convención Nacional Republicana vistiendo un vestido verde, sin embargo la particularidad del llamativo color, es que coincide con el tono de las pantallas de croma, una circunstancia que muchos aprovecharon tanto como pudieron.

Como si se tratara de la característica pantalla verde para crear efectos especiales, los internautas dejaron correr su imaginación y convirtieron la pieza de ropa en un lienzo para reproducir decenas de imágenes.

Así, la primera dama estadounidense portó, entre muchas otras cosas, el pronóstico del tiempo e incluso el rostro del ex vicepresidente Joe Biden, nominado del Partido Demócrata, contra quien competirá Donald Trump en las presidenciales que se celebrarán en noviembre de este año.

Evidentemente los ejemplos demuestran que el público aprovechó el momento para resaltar los muchos problemas que sienten que han sido ignorados por el Gobierno actual y al mismo tiempo criticar al mandatario estadounidense, quien esa noche anunció oficialmente su candidatura a la Presidencia. Mientras tanto, el diario USA Today se pregunta si Melania y su equipo anticiparon que se burlarían del atuendo o fue un detalle que les pasó desapercibido.

Everyone will be talking about Melania’s dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc

— Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020