Perrito callejero es adoptado y hasta consigue empleo

Redacción

Estado de México. –Este fin de semana un video se hizo pronto viral pues es una muestra puntual del karma e involucra a un motociclista y su necedad de no querer pagar la caseta.

En las imágenes se ve cómo el conductor se quedó atorado en el pavimento fresco, situación que captó, a risas, el trabajador de la zona diciendo que eso le pasa por querer pasarse de listo.

Además de todo este hombre no traía ni placas in casco, todavía no se sabe si se impuso multa a este ciudadano o si pudo salir de esa situación tan embarazosa.

#Video 🎥 |#KarmaInmediato Moteros intentan evadir el peaje de una de las casetas del @Circuito_mx y esto fue lo que pasó… 👇 pic.twitter.com/bMleISxzXP — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 2, 2020

G.R