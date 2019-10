Perrita roba un ‘trocito’ de carne y la matan a cuchilladas

El carnicero Miguel Ángel Zerret fue señalado como el asesino por animalistas de la ciudad, quienes hicieron un llamado para que autoridades dejen caer todo el peso de la ley

Redacción

Oaxaca.- En el mercado de la Villa de Etla, en Oaxaca, un carnicero mató a una perra a cuchilladas por haber mordido un trozo de carne, esto ha provocado la protesta de animalistas y personas que acuden a este establecimiento.

En redes sociales, la Red de Animalistas Unidos pidió que se aplique todo el peso de la ley “al sanguinario sujeto que es un peligro para la sociedad”.

El carnicero Miguel Ángel Zerret, fue puesto como responsable de la muerte del animal.

Los quejosos exhortaban a la población a ya no acudir a ese local, además reclamaban en redes sociales: “Ellos no saben hablar, no pueden pedir. ¿Nosotros quiénes somos para atacarlos de esa manera tan cobarde? Somos una especie en retroceso. ¿Dónde está nuestra capacidad de raciocinio?”

Exhortamos a la población de la villa de Etla Oax, México NO COMPRAR en la carnicería Num 19 del ASESINO QUE MATÓ A UNA PERRITA CON UN CUCHILLO MIGUEL ANGEL FERRET #JUSTICIA #OaxacaVergüenzaMundial EXIGIMOS AL @RVasconcelosM NO QUEDE EN LA IMPUNIDAD, ACTO TAN COBARDE DENIGRANTE. pic.twitter.com/gxjYjdoloK — Red de Animalistas Unidos Oaxaca (@AnimalistasO) October 15, 2019

