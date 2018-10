Permiten a Comebi construir con fallas

Las quejas de los colonos de Villas de Guanajuato no cesan. Al cierre de la anterior administración se le autorizó a la empresa seguir ofertando lotes. Profeco recibió casi 200 Denuncias en los últimos años contra la inmobiliaria

Redacción

Guanajuato.- Con todo y las múltiples quejas y denuncias que han hecho los colonos de Villas de Guanajuato por los problemas que han presentado sus viviendas, la empresa desarrolladora Comebi recibió luz verde de la administración municipal anterior para seguir vendiendo lotes en el fraccionamiento.

Las quejas datan de años y por diversas causas: desde utilización de materiales de mala calidad, hasta carencia de servicios básicos como agua potable.

En enero del 2017 habitantes de las villas Atarjea, Salamanca y Moroleón, ubicadas acusaron falta de suministro de agua potable, casas defectuosas con cuarteaduras en techos y paredes, inseguridad a causa de ausencia de barda perimetral que la inmobiliaria prometió, así como el incumplimiento en áreas verdes y juegos infantiles. Las inconformidades se reprodujeron en otros clústers o villas del mismo fraccionamientos.

En torno a la falta de suministro de agua potable, Comebi pretendió resolver el tema llevando pipas con agua para abastecer a los habitantes, sin embargo de esto también se quejaron ya que mostraron que el agua estaba contaminada con lama y gusanos, además de que los sábados por la tarde y los domingos no tenían suministro del líquido.

Las constantes denuncias llegaron al Ayuntamiento. En abril de 2017, Adrián Camacho Trejo Luna, entonces regidor priista que presidia la comisión de Desarrollo Urbano, anunció que no se autorizaría la venta de más lotes hasta que cumplieran con cierto porcentaje de urbanización y resolvieran la problemática que quejaba a los habitantes de este fraccionamiento, sin embargo el 26 de mayo en dicha comisión aprobaron el permiso para la venta de 343 lotes.

El 9 de junio, durante una sesión del Pleno del Ayuntamiento el tema causó polémica y dividió opiniones de los exediles, pero por mayoría dividida de votos se otorgó a Comebi el permiso para continuar la comercialización. Entre los que votaron a favor están el entonces alcalde, Edgar Castro Cerrillo, y los síndicos Marco Carrillo y Ramón Izaguirre.

Desde hace tres años la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha registrado 194 quejas en contra de la constructora Comebi.

Aunque el lema de la empresa es “proyecta una vida mejor”, las denuncias en su contra se han disparado al pasar de una veintena en 2015, a casi una centena el año pasado. En lo que va de este año, la Profeco sumaba ya 60 denuncias contra la constructora.

Entre las principales quejas se encuentra la negativa para hacer válida la garantía, así como la devolución del depósito y la negativa a la entrega del bien.

También hay problemas fuera de casa

En Villa Allende, aseguran que la constructora no ha entregado el fraccionamiento al Municipio y ahora tienen un deficiente alumbrado público, situaciones que no han podido subsanar ante la autoridad por la falta de legalidad en el fraccionamiento. Además denuncian que las áreas comunes están incompletas. “Las áreas verdes nosotros somos quienes pagamos los trabajos de jardinería, de pintura de los arreglos del equipamiento urbano; eso no es justo, todos pagamos un predial y porque sí pagamos un impuesto sino han recibido la construcción”, dijo Martha, una de las vecinas, quien pide la intervención del Ayuntamiento para que la empresa cumpla.