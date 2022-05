La regularización permitirá que los locatarios sin su permiso de venta de alcohol ya no sean objeto de clausuras frecuentes

Carolina Esqueda

León .- El Ayuntamiento de León aprobó un acuerdo para que los propietarios de establecimientos con permiso de venta de alcohol puedan obtener sus licencias de uso de suelo correspondientes para realizar el canje de licencia de funcionamiento. Esto conforme a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el estado de Guanajuato, aprobada en 2019.

De acuerdo a la Secretaría de Ayuntamiento, el acuerdo fue elaborado atendiendo a una solicitud del Sistema de Atención Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG). Esto para ayudar a los bares a regularizarse, debido a que el 70% del padrón existente en León no ha logrado hacer su canje, por no poder cumplir con todas las disposiciones de Desarrollo Urbano para obtener sus permisos de uso de suelo conforme a las disposiciones vigentes; en especial la de contar con cajones de estacionamiento y la distribución de las salidas de emergencia.

“Se ha venido aplazando el transitorio (5 de la Ley de Alcoholes) porque no han podido cumplir alrededor del 70%. Esta es una información que nos da el SATEG, porque son requisitos más estrictos los que hay ahora por parte de Desarrollo Urbano que los que había 15 o 20 años. Entonces se les va a respetar para que se puedan regularizar” explicó al respecto el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona.

Evitará clausuras a bares

La regularización de licencias permitirá que los locatarios que no han podido obtener su permiso de venta de alcohol ante Desarrollo Urbano hasta antes de 2019, ya no sean objeto de clausuras frecuentes por no cumplir con el reglamento vigente.

El secretario aclaró que el programa de emisión para el canje de licencias aplicará sobre los inmuebles que se hayan mantenido en funcionamiento hasta antes de esa fecha, y no sobre la licencia de alcohol. Ante ello, quienes hayan cerrado sus locales o cambiado de domicilio, no podrán acogerse al programa.

“Nosotros vamos por tratar de regularizar la mayor cantidad. Eso también le va a beneficiar al municipio porque vamos a participar en recursos con ellos (SATEG) y vamos a tener la gente con sus permisos al 100% en regla. Ese es el objetivo y no venir arrastrando establecimientos que no cumplen y no van a poder cumplir” dijo.

Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que el acuerdo firmado ya fue debidamente socializado con la mayoría de los locatarios, quienes incluso lo solicitaron ante el SATEG para tener certeza jurídica sobre sus negocios.

“Está socializado desde el SATEG. Hubo varias pláticas con todos porque lo que queremos es facilitar y mejorar los procesos. Nosotros somos un mecanismo por parte del SATEG y la intención es ser falicitadores. El tema es seguirlos acompañando, de hecho algo que tengo que reconocer es que el comercio, tianguis y mercados se están sumando, que no está sucediendo en otros lugares” dijo al respecto.