Permanecerá cierre de vialidades en el centro

María Espino

Guanajuato.- Con el objetivo de lograr que la gente no salga de sus casas, reducir excesos y evitar que proliferen contagios de COVID-19, se mantendrá el cierre de calles en el centro histórico de la capital, además podría extenderse la aplicación de Ley seca, aunque que esta medida concluyó entrada la madrugada de este lunes.

El presidente Municipal, Alejandro Navarro, reconoció que la implementación de medidas severas para frenar la propagación del coronavirus en la capital fue tardía, ya que acciones las acciones más recientes parecen haber dado resultados favorables.

Lo anterior al referirse a la prohibición y venta de bebidas alcohólicas (Ley Seca), cortes a la circulación y movilidad en la zona centro y cierre de panteones que decretó el Consejo Municipal de Protección Civil, durante el pasado fin de semana como parte del Operativo por Día de las Madres, para evitar aglomeraciones de personas y con esto posibles contagios de la cepa viral.

El alcalde Navarro aceptó que este tipo de medidas pudieron haberse tomado con anterioridad, ya que aseguró que los resultados fueron positivos y muchos capitalinos optaron por quedarse en casa, por lo que confirmó que se mantendrá el cierre de calles.

Circulación permanecerá cerrada

“El cierre de las calles también ha servido, el cierre de las calles va a seguir, teniendo bloqueos en el centro de la ciudad hasta el 1 de junio, o hasta que las autoridades federales nos digan (…). Debimos hacer la Ley Seca desde antes, lo que era 3, 5 y 10 de mayo, la verdad es que no lo visualizamos y hoy no vemos una fecha o fiesta importante hasta el cierre del mes. Dejarlo todo el mes continuo hasta que termine el mes yo creo que no, pero revisar los fines de semana”.

No te lo pierdas: