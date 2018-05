Permanecen en el olvido dos espacios recreativos

Obras emblemáticas de la administración 2009-2012; hoy se consideran ‘elefantes blancos’

Pénjamo.- Olvidados, vandalizados y saqueados se encuentran el Parque Lineal de la localidad y el módulo deportivo Manuel Gómez Morín, dos de las obras emblemáticas de la administración municipal 2009-2012.

Los módulos deportivos no tienen energía eléctrica, tampoco servicios sanitarios, los ladrones se han llevado hasta los juegos infantiles y poco a poco comienzan a saquear lo poco que aún queda, más de 15 millones de pesos se han convertido en ‘elefantes blancos’.

El Parque Lineal es un complejo deportivo que tuvo una inversión de 14 millones 959 mil 988 pesos y según los estudios, beneficiaría a 42 mil 682 personas que disfrutarían de áreas de cafetería, módulos sanitarios, accesos, skatepark, cancha de usos múltiples, juegos infantiles, foro al aire libre, palapas, andadores y otras áreas de esparcimiento.

Fue construido en la administración municipal 2009-2012 que encabezó el panista Eduardo Luna Elizarrarás.

La realidad dista mucho de la planeación que se realizó para concretar esta obra deportiva, una de las más cuantiosas en los últimos años. El Parque Lineal, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera estatal Pénjamo-Estación de Pénjamo se encuentra deteriorado, el mal estado de la infraestructura demuestra de que no ha recibido mantenimiento desde su construcción.

El edificio no tiene electricidad ni servicio de agua potable, los espacios que fueron construidos como sanitarios se encuentran cerrados, los grafitis han invadido los muros internos y los diferentes edificios que forman parte de este complejo.

También ha sufrido los saqueos de ladrones que se apoderan de diferentes materiales, han extraído parte del cableado eléctrico, también algunas parrillas metálicas de los asadores al aire libre, incluso, se han robado los focos, las lámparas incandescentes y también algunos juegos infantiles.

Módulo Manuel Gómez Morín

Fernando López Armenta es originario del estado de Sinaloa, los últimos 3 años y medio se ha dedicado a cuidar el módulo deportivo Manuel Gómez Morín en la colonia Corral de Piedra sin recibir pago alguno por parte del municipio. Ha intentado evitar los saqueos del módulo deportivo que está prácticamente abandonado, los pandilleros se han llevado puertas, ventanas, lámparas y hasta postes de metal así como tejas de barro.

El módulo deportivo Manuel Gómez Morín es uno de los tres centros que fueron construidos mediante el programa de rescate de espacios públicos de la Sedesol y que se encuentran deteriorados. Aquí es poca la gente que concurre a practicar algún deporte, sobre todo por la inseguridad de la zona.

Fernando López ha intentado evitar durante 3 años y medio el saqueo de las instalaciones por su propia cuenta. El sinaloense aseguró que no recibe dinero del municipio “sólo un regidor me dio durante 3 meses 300 pesos al mes, eso no sirve para comer, siquiera para las tortillas, me gustaría que la presidencia me dejara dormir aquí y con un pequeño ingreso podría cuidar y hacerme cargo del mantenimiento del lugar”, aseguró quien ha tenido que dormir en la calle para evitar ser detenido.

Y es que, a pesar de que trata de evitar que continúen los saqueos al interior del módulo deportivo, aseguró que cuando es sorprendido dentro de las instalaciones ha sido detenido hasta por tres días por la Policía Municipal. Mostró a correo un pequeño espacio que habilitó para dormir en él, relató además cómo ha tenido que enfrentar a los pandilleros, incluso a golpes, para evitar que continúen los saqueos dentro del lugar.

