Periodo agosto-diciembre de UG será en línea debido a aumento de casos de Covid

Guanajuato.- Ante las condiciones sanitarias actuales, las actividades de los ciudadanos siguen adaptándose para intentar tener una vida lo más normal posible.

En el caso de la máxima casa de estudios del estado, informó que el periodo escolar enero-diciembre, la Universidad de Guanajuato (UG) se desarrollará de manera virtual, ello derivado del aumento de casos de Covid-19, por lo que los universitarios no regresarán a sus aulas en agosto como se había planteado.

A través de un comunicado, la UG informó que las actividades se reiniciarán de forma presencial de manera gradual y solo en caso de que la contingencia sanitaria lo permita; hace unas semanas se había informado que las clases se reiniciarían el 17 de agosto, no obstante las autoridades universitarias determinaron que no existen las condiciones sanitarias para ello.

“Debido a que los efectos de la pandemia han tenido un incremento exponencial y desde el inicio de la emergencia sanitaria se ha asumido como prioridad institucional la salud de la comunidad universitaria, de sus familias y de la sociedad en general; en consecuencia, se determinó que no existen circunstancias seguras para retomar el quehacer institucional de manera presencial”, señala el comunicado.

Respecto a los exámenes de admisión, debido a la diversidad de contenidos y de metodologías de evaluación, estos se realizarán de forma virtual o bien de manera presencial, pero esto será atendiendo a las características específicas del programa educación.

Se informó que a más tardar el 13 de julio, a través de la página de Internet www.ugto.mx, se dará a conocer el listado detallado de la forma en la cual se practicará el examen de admisión para cada programa educativo.

Se despiden de su institución

Con birrete y a distancia, mil 168 alumnos de los planteles Irapuato I, Irapuato II y Huanímaro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE Guanajuato) realizaron su graduación virtual correspondiente a la generación 2017-2020.

Durante la ceremonia virtual la directora general del CECyTE Guanajuato, Virginia Aguilera Santoyo, enfatizó que “la institución cuenta con un modelo educativo de vanguardia, cuyo propósito es proporcionar a los jóvenes una educación de calidad, con un enfoque tecnológico y humanistas que hacen de las y los alumnos verdaderos agentes de cambio”. Asimismo, felicitó a las y los graduados de la generación 2017-2020, así como al personal docente, administrativo y padres de familia; resaltando que el logro de esta meta es por el trabajo conjunto a lo largo de estos tres años.

Gabriel Espinoza Muñoz, representante de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en la Región Suroeste, les reconoció a los estudiantes que culminan sus estudios de nivel medio superior, el esfuerzo, dedicación y compromiso demostrado durante su formación.

Aun no habrá misa

Las celebraciones religiosas con presencia de personas será pospuesta nuevamente al no haber las condiciones adecuadas para hacerlo, señaló el obispo, Benjamín Castillo Plascencia.

La reapertura de los centros de culto de la iglesia católica estaba prevista para el próximo domingo 12 de julio, sin embargo, el creciente número de contagios y muertes por Covid-19, ha generado que se posponga.

“Los protocolos estaban pensados que funcionaran a partir del día 12; hemos fijado tres etapas, (…) pero veo yo que no es oportuno, he consultado tanto sacerdotes como agentes civiles y a través de las autoridades de salud, no es conveniente todavía abrir”, comentó el prelado.

