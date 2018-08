Perdonar, pide Andrés Manuel López Obrador a víctimas del crimen

El presidente electo encabezó la apertura del Foro Escucha, Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, en donde afirmó que es tiempo de actuar en unidad en beneficio del país, por lo que se tiene que escuchar a todos sin censuras

AFP / Notimex

Ciudad de México.- Entre gritos de dolor de familiares de desaparecidos, el presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, inauguró este martes en la convulsa Ciudad Juárez una serie de foros y consultas con víctimas de la violencia para buscar caminos de “pacificación” del país.

En la apertura del Foro Escucha, Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, añadió que deben ser respetuosos y tolerantes, actuar en unidad pensando que “la patria es primero” y “estar dispuestos a perdonar”.

López Obrador, afirmó que es tiempo de actuar en unidad en beneficio del país, por lo que se tiene que escuchar a todos, sin censuras, para lograr la pacificación en el territorio nacional.

Tras mencionar que ya pasó la campaña y ya no actúan como militantes o dirigentes de partido, indicó que ahora deben actuar como gobierno democrático, respetando y escuchando a todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, López Obrador afirmó que está a favor del perdón, no del olvido, “olvido no, perdón sí”, y confió en que de los foros que inician este martes saldrá una propuesta lo más consensuada posible para pacificar al país.

“Tenemos que actuar en unidad, penando que la patria es primero y estar dispuestos a perdonar, lo dije en campaña y lo repito ahora coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estar a favor del perdón, respeto mucho a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido’, yo les digo: olvido no, perdón sí”, sentenció.

“La violencia no se puede resolver sólo con mano dura ,con cárceles, no se puede resolver el problema de la violencia con masacres, no creo en la ley de Talión, porque si nos atenemos a eso, nos vamos a quedar chimuelos y tuertos todos, no se puede pagar el fuego con el fuego, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, y añadió que la política de pacificación del país será integral, pero dejará de utilizarse la violencia.

Con ese llamado a la unidad, adelantó que para el 16 de septiembre reiniciará su gira por el país y visitará “cada pueblo de México”, y a Ciudad Juárez le prometió, desde el 1 de enero, bajar impuestos y aumentar al doble el salario mínimo.

“Desde ese día, en Ciudad Juárez va a bajar el IVA al 8%, va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, va a costar lo mismo la luz y las gasolinas, el diesel, el gas, que lo que cuesta del otro lado de la frontera, y va a aumentar, desde el día primero de enero, al doble el salario mínimo”, dijo.

Las voces

“¡Quiero justicia para mi hija!” y “¡Presentación con vida (de desaparecidos) y castigo a los culpables!” fueron algunas de las frases que retumbaron con furia y con tristeza en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Sé que aquí hay sed de justicia (…) Diariamente están siendo asesinados, pierden la vida 80 mexicanos”, enfatizó en su discurso el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo de la veintena de foros que concluirán el 24 de octubre en la capital es “ilustrar el panorama de la victimización por región y por tipo de delito, lo cual servirá para identificar indicadores de los mismos”, expone un documento elaborado por el futuro equipo de seguridad de López Obrador, que asumirá a la presidencia el 1 de diciembre.

La idea es elaborar “entre todos el plan que garantice la paz y la tranquilidad en el país”, dijo el futuro mandatario mientras los gritos y consignas de algunos asistentes no cesaban.

Para López Obrador la corrupción es el principal problema del país y sus consecuencias más graves son la desigualdad, la pobreza y la violencia.

El presidente electo de izquierda ha esbozado algunos puntos de lo que será su estrategia para combatir la violencia que, según cifras oficiales, ha dejado más 200 mil asesinatos desde 2006, cuando inició la ofensiva militarizada contra el narcotráfico.

Entre las propuestas que ha adelantado para reducir la violencia está la idea de retirar gradualmente a los militares de las calles, depurar a los cuerpos policíacos, debatir la legalización de la siembra y consumo de marihuana con fines lúdicos.

Sin embargo, lo que más impacto ha causado es la intención de impulsar una ley de amnistía, que ha sido cuestionada por políticos de oposición y organizaciones especializadas.

López Obrador ha aclarado que la ley de amnistía beneficiaría a menores reclutados de manera forzada por carteles de drogas o campesinos que trabajan en campos de amapola, pero no a torturadores y asesinos, por ejemplo.

Los foros que iniciaron este martes intentan, entre otras cosas, averiguar si hay “voluntad de las víctimas con respecto a la Ley de Amnistía, a la Comisión de la Verdad, respecto a la legalización de las drogas, sobre la ley de disminución de penas”, añade el documento del futuro gobierno.

“Nosotras estaremos pendientes no solo solamente del foro, sino del seguimiento que se le dé en uno o dos años”, comentó a la AFP, Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Argentina, Perú y Guatemala, ejemplos a seguir El esbozo de lo que será la política de López Obrador para enfrentar la violencia parece “un buen comienzo”, comenta a la AFP, el politólogo Daniel Vázquez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “La guerra no puede ser la forma de acabar con el crimen organizado (…) no se puede hacer a través de la marina o del ejército en las calles, no se puede hacer a través de ejecuciones extrajudiciales”, expone. El académico consideró que la estrategia de López Obrador marca un enfoque distinto, al reconocer que la violencia no se solucionará con “mecanismos convencionales, tendremos que ir a mecanismos extraordinarios como una comisión de la verdad, como la ley de amnistía”. México pude seguir el aprendizaje que dejaron las comisiones de la verdad de Argentina, Perú y Guatemala, pero “necesitamos una clase política que esté decidida a llegar a la verdad”, indicó. Para el activista Fabián Sánchez, abogado en derechos humanos y justicia transicional, la comisión de la verdad tiene que ser nacional y no constituirse en varias regionales, como lo ha propuesto la futura secretaria de Gobernación (interior), Olga Sánchez. “Se corre el riesgo de atomizar la verdad y diluir el contexto regional”, argumentó. Los relatos de los foros serán a puerta cerrada, adelantaron algunos activistas, y girarán en torno a testimonios de tortura, fabricación de delitos, secuestros, delitos que se ejecutan en un ambiente en el que la impunidad alcanza el 90% de los crímenes.

