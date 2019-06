Perciben baja en huachicol, aunque federación no da números

Diego Sinhue Rodríguez destacó que es la misma ciudadanía que vive en las comunidades quienes le dan información sobre este crimen, también disminuyó la incidencia delictiva

Daniel Vilches

Guanajuato.- La federación no le informa al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sobre cómo ha avanzado el ataque contra el robo de hidrocarburo, sin embargo, señaló que se percibe una baja en este delito.

El mandatario destacó que es la misma ciudadanía que vive en las comunidades quienes le dan información sobre este crimen. Destacó que mucho de las desinformación se tiene, se debe a que el proceso de distribución del hidrocarburo ha cambiado por ahora es por tren y por pipas.

“Sí se nota una disminución, no sabría decirte qué porcentaje porque ellos son quienes traen la información de los ductos y de los volúmenes, pero sí se alcanza a percibir una baja, sobre todo me lo dice la gente en las comunidades en Irapuato y Salamanca donde antes sí era muy común en la noche ver a la gente en camionetas con el combustible, también ha bajado lo que se incauta, o sea que sí hay una baja, no ha desaparecido al 100% pero sí hay una baja”, declaró.

El gobernador ha presumido una baja en la incidencia delictiva. Se lo atribuye a que se está desmantelando el grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, a través de operativo ‘Golpe de Timón’. En Guanajuato el mayor número de los homicidios dolosos se atribuían a este crimen: el Huachicol.

“Todo depende de la federación y depende de Pemex, se presupone la colusión desde adentro del mismo Pemex y ese es tema del gobierno federal, ojala el gobierno federal termine cerrando esa llaves y se combata de una mejor manera a los grupos criminales”, declaró.

En materia de seguridad, también dijo que no conocía el número de elementos de la Guardia Nacional que enviará la federación a Guanajuato, y que permanecen en la entidad los 280 efectivos de la Marina.

Delegados

El mandatario estatal reiteró la necesidad de que en Guanajuato ya se instalen los delegados de las distintas instancias federales, pues la falta de esto atrasa varios procesos del gobierno estatal. También esto influye al momento de compartir la información sobre varios temas.

“Hoy, la verdad, es que no hay mucha claridad con los delegados, algunos no están, otros son encargados de despachos, otros no quieren firmar y eso sí es un problema”, destacó.

Mencionó que esto ya se lo ha externado al delegado de programas integrales de desarrollo del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez pero, al final, es un tema federal.

“Son muy importantes, cada gobierno tiene su forma de organizarse pero para nosotros había una buena interacción con los delegados para los programas o concurrencia, porque muchos están como encargados de despacho, otros no han sido nombrados y otros van llegando”, destacó.

AL