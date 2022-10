La alcaldesa de León afirmó que a pesar de la percepción de inseguridad, hay una baja porcentual de homicidios dolosos respecto al 2021

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos responsabilizó al manejo mediático que se ha dado a nivel nacional de los delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato, como el causante de que la percepción de inseguridad se mantenga alto al interior del municipio.

“Los números están ahí y hemos estado trabajando. La percepción es porque insisto, tenemos campañas que no son ni siquiera locales que lo que hacen es tratar de estar pegándole al estado, pero ahí están los números y son fríos. (…) Y perdón que lo diga de esta manera, pero hay encabezados que señalan que hubo algún suceso violento, y no se señala dónde es, y cuando el ciudadano lo ve cree que es en la ciudad”, dijo al respecto.

Entre las estadísticas positivas destacó la baja porcentual de homicidios dolosos, en comparativa con el año anterior. Esto además de las acciones en capacitaciones operativas a elementos, compra continua de equipamiento y tecnología, así como la prevención del delito donde destacó, se debe atender el problema de adicciones a drogas, que son las principales generadoras de violencia en León.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, realizada por el INEGI, la percepción de inseguridad en Guanajuato aumentó 3 puntos porcentuales, colocando a la entidad en el tercer lugar percibido como el más inseguro de todo el país. Esto ya que un 87.4% de los encuestados consideraron la inseguridad como el principal problema de su localidad.

Foto: Carolina Esqueda

Rechaza haber ejercido violencia política contra regidora

Gutiérrez Campos descartó las acusaciones de la regidora por Morena, Gabriela Echeverría González, de limitar su derecho de participación. Esto luego de que quedara afuera de la comisión de Patrimonio y el comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de León.

Tras las votaciones para la nueva conformación de comisiones para 2023, la edil de extracción morenista acusó a Gutiérrez Campos de violentar sus derechos. Acusó una nueva forma de violencia política de género en su contra, debido a que previamente solicitó no ser eliminada de esa comisión.

Y mientras la alcaldesa ese día evitó responder a los señalamientos de Echeverría González, este mediodía afirmó que no ejerció ningún tipo de violencia en su contra, ya que la regidora aún conserva el derecho a participar como oyente con derecho a voz, aunque sin voto.

“La participación la tienen, nada más no tienen voto, pero todos los regidores y los síndicos tienen el derecho. Ella puede ir a participar y yo les pregunto: ¿Hay alguna limitante para que participe? No, entonces no entiendo el argumento de que se le limita porque su voz la tiene”, dijo.

“He visto varios señalamientos de que sin hacer ningún comentario se acusa de violencia, entonces creo que no podemos llegar a los extremos. Yo les he dicho que trabajemos por las coincidencias, pero vuelvo a lo mismo, quien más se queja es quien más agrede a los demás y yo les he pedido respeto a todos”, añadió.

La regidora Gabriela Echeverría. Foto: Carolina Esqueda

Descarta represalia por denuncia contra síndico

La alcaldesa también descartó el cuestionamiento de Echeverría González, quien consideró sospechoso haberla dejado afuera de la comisión a la que pertenece desde el trienio pasado. Sobre todo luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) resolviera en primera instancia a su favor la denuncia por violencia política de género puesta contra el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, quien actualmente preside tanto Patrimonio como el comité.

Gutiérrez Campos afirmó que la composición de las 15 comisiones del Ayuntamiento, donde ella hizo las propuestas de integración, se dieron para que hubiera “equilibrio”, atendiendo a la representatividad que cada partido político logró en las elecciones.

“Hubo varios regidores que pidieron cambios de comisiones y para que pudiera haber equilibrio, se hicieron varios cambios. No era nada más bajar a uno y subir a otro, porque de hecho también desde la oposición pidieron cambios y se les respetó. No puedo solamente unos sí y otros no, se estuvo a escuchando a varios y fue la propuesta que se hizo”, agregó.

Ayuntamiento de León. Foto: Carolina Esqueda

Entregan apoyos de la Beca Excelencia a 218 estudiantes de León

Tras el cierre de la primera convocatoria de Becas Excelencia, el municipio de León entregó los apoyos a 218 estudiantes de educación básica. Esto en un acto protocolario encabezado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

El programa destinó 2 millones 180 mil pesos como parte de sus estrategias del Pacto por la Educación, para evitar la deserción escolar. La beca estaba dirigida a estudiantes de escasos recursos que durante el ciclo escolar anterior obtuvieron promedio mínimo de 9.5

Los 218 estudiantes se seleccionaron de entre más de 500 solicitudes. Entre los que sí obtuvieron la beca, 172 son de nivel primaria y 46 de secundaria. Ellos recibirán 10 mil pesos de apoyo cada uno.

El director de Educación Municipal, Jonathan González Muñoz, dijo que entre los principales criterios de selección para acceder a las becas estaba el mantener un promedio alto y pasar un estudio socioeconómico. Por ello el proceso de selección tomó mes y medio.

“Es la primera convocatoria excelencia que se lanza y se buscará seguir apoyando a todos los estudiantes de 10. Sabemos que hay muchas familias que sus hijos tuvieron buenas notas, pero es imposible poder becar a todos”, dijo al respecto.

Foto: Carolina Esqueda

También preparan segunda etapa de becas León

Además de la convocatoria de Excelencia, la dirección de Educación se encuentra en el proceso de selección para la segunda etapa de Becas León, dirigidas a estudiantes de educación básica de escasos recursos. De estas ya se entregaron 3 mil 408 apoyos al inicio del ciclo escolar.

González Muñoz afirmó que la lista de beneficiarios se dará a conocer dentro de mes y medio. En esta ocasión, entregarán 3 mil 400 becas con un recurso total de 10 millones de pesos.

El titular de Educación afirmó que para 2023 se abrirán nuevas convocatorias para los dos programas de becas. Por ello recomendó a los interesados mantenerse atentos a la siguiente inscripción, programada para el mes de mayo.

Foto: Carolina Esqueda

