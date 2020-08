Pequeñita de seis años vende plantas para pagar su tratamiento contra el cáncer

Redacción

Nuevo León. – La historia de María Fernanda, una pequeñita de seis años, que vive en Ciudad de Allende, se ha hecho viral pues muestra cómo decidió, junto con su familia, vender plantas para pagar su tratamiento después de que le detectaran leucemia linfoblástica aguda de células b.

Si bien antes habían decidido ofrecer productos de belleza, esto no bastó para obtener dinero que ayudara mucho con tanta quimioterapia y medicamentos. Ahora desde inicio de julio va junto a su familia, aunque siempre respetando la Sana Distancia, a ofrecer unas suculentas en una maceta junto con mensajes como: “aunque el sol se esconde y se calle el viento… no me rendiré, aún hay vida en mis sueños”.

Si deseas unirte a la causa puedes entrar a la página de Facebook para lograr otra oportunidad para esta pequeña.

https://www.facebook.com/Apoyo-Mari-Fer-107594610844380/?tn-str=k*F

Quizá te interesaría leer:

G.R