Pepx Romero realizó estas acciones como parte de un performance del proyecto Mexique en el que cuestiona la venta de objetos prehispánicos

Redacción

Ciudad de México.- El artista Pepx Romero besó y lamió varias piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología ( MNA ). Esto como parte de un performance del proyecto Mexique en el que cuestiona la venta de objetos prehispánicos que se han realizado en subastas. En especial, una de 2019, organizada por Drouot, en Francia.

La publicación de Pepx Romero, difundida a través de Instagram desde la cuenta ‘Obrasdeartecomentadas’, ha generado controversia en redes y rápidamente se ha vuelto viral.

Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debate entre si hubo o no contacto con las obras por parte de Pepx Romero.

“Su medio de hacerlo (protesta) no es aceptable. En caso de que se compruebe que en efecto está besándo las piezas. Para eso el INAH está investigando si en efecto lo hizo o solo es un efecto, porque en el caso de ‘El luchador, no se alcanza a ver, y en otra también hay una sombra. Y en cuanto a lamer la vitrina, pues ahí no atenta contra el patrimonio, pero es una práctica reprobable”, declaró el titular del INAH , Diego Prieto.