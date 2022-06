Los pepenadores del relleno de Tinajitas denuncian que el material reciclable se extrae desde los camiones recolectores

Luz Zárate

Celaya.- Luego de la manifestación que realizaron el pasado lunes, pepenadores que trabajan en el relleno sanitario “Tinajitas” se entrevistaron este viernes con autoridades municipales para exigirles que los apoyen y resuelvan su petición principal: que lleguen más toneladas de residuos reciclables al basurero municipal.

Los pepenadores acusan que los trabajadores de Servicios Municipales que laboran en los camiones recolectores, reciclan y sacan el material reciclable de entre la basura que les entrega la ciudadanía. Por eso les llega menos cantidad al relleno sanitario.

Los representantes de la Asociación de Pepenadores y Pepenadoras Únicos de Celaya y Recicladores Únicos de Celaya, que integran a 215 trabajadores que laboran en Tinajitas, aseguran que de unos meses para acá ha disminuido hasta un 80% la cantidad de material reciclable que les llega al relleno sanitario.

“Lo que no queremos es que los camiones recolectores saquen el material. Porque a ellos se les da un sueldo, tienen seguro, tienen prestaciones de ley, y aparte de eso están sacando mucho material de los camiones. La inconformidad es que no nos llega nada al relleno. Somos 215 pepenadores y hay mucha familia detrás de nosotros, a nosotros nadie nos ayuda”, dijo Luis Enrique Herrera, representante de la Asociación de Pepenadores y Pepenadoras Únicos de Celaya.

Los pepenadores se reunieron con las autoridades. Fotos: Martín Rodríguez

Ya no les llega material reciclabe

El lunes pasado, decenas de pepenadores se manifestaron en el relleno sanitario. Entonces exigían una reunión con la directora de Servicios Municipales, Ivone Torres Moreno, y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez. Esto para expresar su inconformidad acerca de que está llegando menos material reciclable. Ese día ultimaron a que de no haber diálogo, organizarían una manifestación mayor.

“Antes juntábamos 30 ó 40 kilos al día, y ahora juntamos 15, 10 o menos, ya no es igual. Ya tenemos años trabajando ahí de manera independiente y nunca nos había pasado esto. La inconformidad es que los carretoneros están juntando el material, tenemos evidencias, tenemos fotografías de que los trabajadores del Municipio; en los camiones recolectores ellos sacan el material, cuando ellos no deben hacer eso porque tienen su salario, prestaciones, utilidades, vacaciones y ya no nos dejan nada”, explicó Alejandro Hernández, representante de Recicladores Únicos de Celaya.

Los pepenadores afirman tener pruebas de que el material reciclable se extrae en los camiones recolectores. Foto: Martín Rodríguez

Autoridades niegan poder controlar la pepena previa al relleno

Por su parte, Ivone Torres Moreno, señaló que es complicado cumplir su petición. Esto debido a que son decenas de personas las que pepenan entre las bolsas o botes de basura que hay en las calles, incluso en las casas, antes de que el camión recolector pase a recoger los residuos. Eso, dijo, sale de su alcance.

Sin embargo, se comprometió a que se reducirán los tiempos de traslado de los camiones recolectores de su ruta hacia el relleno. Esto con el objetivo de que llegue más material reciclable.

“Ellos requieren que los camiones recolectores lleguen con más residuos para pepenar. Se les platicó la cuestión de que hemos disminuido en recolección de toneladas de residuos sólidos urbanos; anteriormente recolectábamos 430 toneladas (diarias) y ahorita sólo se recolectan 380 toneladas. La ciudadanía ya está entrando más en conciencia, y por eso es la disminución en cuanto a los residuos que llegan al relleno”, indicó Torres.

Foto: Martín Rodríguez

La funcionaria explicó que son 480 colonias y 65 comunidades donde se brinda el servicio de recolección de basura. En la actualidad, los tiempos de recolección son amplios, por lo que se estarán monitoreando las diferentes rutas y los tiempos.

“Vamos a estar monitoreando. La cuestión de que los tiempos sean nada más de recolección, llevar los residuos al relleno y ahí ellos puedan tener la posibilidad de captar un poco más de residuos para pepenar. Se platicó con ellos, ya son menos toneladas las que llegan y sigue siendo la misma cantidad de gente que ahí trabaja. Les va a llegar menos porque se está disminuyendo 50 toneladas diarias. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es a nuestros recolectores darles las indicaciones correspondientes. Esa parte de la gente que hace la pepena (en la calle o casas) no está en mis manos poder controlar”, dijo Torres Moreno.

Sin claridad sobre pepenadores independientes

Son 215 pepenadores los que trabajan en el relleno sanitario desde hace años y que pertenecen a las asociaciones mencionadas, también llamadas los rojos o verdes. Sin embargo, se desconoce la cantidad de personas que pepenan la basura en las calles; es decir, aquellos que hurgan entre los botes, las bolsas y todo aquel depósito de residuos que está en la vía pública. Tampoco se sabe la cantidad de personas que reciclan en sus casas, y que de manera independiente, seleccionan y venden a las recicladoras.

En la reunión que sostuvieron pepenadores con el personal de Servicios Municipales, también participó el secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta. Él se comprometió a brindar seguridad en las inmediaciones del relleno sanitario. Además de que “se busca evitar el conflicto” entre ciudadanos y autoridades, explicó la funcionaria.

Foto: Martín Rodríguez

“Nos vamos conformes”

Al principio de la reunión, los pepenadores estaban molestos y decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, al final salieron confiados en que la directora de Servicios Municipales actuará para evitar que los trabajadores municipales pepenen los residuos antes de que lleguen al basurero municipal.

“Ahorita nos vamos conformes. Si no nos solucionan, vamos a volver a otra reunión, pero ya vamos a venir con todo el grupo de la gente”, advirtió Alejandro Hernández.

