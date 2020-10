Agencias

Uruguay.- A sus 85 años, José Alberto Mujica Cordano, miembro del partido Movimiento de Participación Popular quien fue presidente de Uruguay del 2010 al 2015 se retiró del Senado y de la política activa debido a la pandemia.

Su edad y por haber sido diagnosticado con una enfermedad inmune, lo hacen estar dentro del grupo de riesgo en caso de contagiarse de COVID-19, ‘Pepe’ decidió dejar todo para enfocarse en cuidar su salud.

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”, explicó Mujica en una carta enviada al senado este martes.

“Me ha echado la pandemia”

"Pepe Mujica":

El ex mandatario aseguró que actualmente no puede cumplir con sus tareas, es por ello que prefería irse en este momento, pues aunque ama la política, “pero mucho más amo la vida y estoy en una etapa de la vida en donde estoy jugado a tirar algún añito más, entonces no tengo otra que replegarme, que no quiere decir abandonar la política, quiere decir salir de la primera fila”.

Cabe recordar que durante su mandato, en 2013, Mujica logró la legalización de la marihuana en Uruguay, medida que consideró buena para combatir el narcotráfico, pues le estaban “robando mercado”.

