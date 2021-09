La detención

Pedro Axel relató que todo ocurrió cerca de la 1:50 horas de la madrugada del sábado 22 de mayo, en la esquina de las calles Degollado y Durango, de la colonia Palo Blanco, “sobre la calle Durango bajaba un vehículo, el conductor se me empareja y me dice que lo había golpeado una camioneta, volteó hacia arriba y veo una camioneta dando vuelta en la esquina de Durango y Porvenir, yo me espanté porque no me percate que era una patrulla, no traía ni luces de emergencia ni sirena encendidas, entonces intento arrancar y se me apaga la camioneta”, señaló el entrevistado.

Informó que la camioneta bajó por la calle Durango y al llegar a la calle Degollado “me gritaron que me quitara, porque les estaba estorbando, considero que tenían espacio suficiente para pasar por donde yo estaba, pero no lo hicieron, se bajó un elemento con un arma larga y me dice que me baje de mi camioneta, al yo no acceder a su petición, porque no sabía qué estaba pasando, comienza el policía a golpearme con el arma larga y otro elemento también me golpea con su pistola”.

Indicó que pudo encender la camioneta y se movió sobre la calle Degollado para evitar seguir siendo agredido por los elementos policíacos, quienes lo persiguieron y detuvieron sobre el bulevar Degollado, entre las calles Nezahualcóyotl y Constitución.

“Frente a un negocio de mariscos, atraviesan su camioneta y me cierran el paso, ahí vuelven a golpearme con sus armas de cargo, ellos abren la camioneta y le quitaron las llaves, ahí hablé al 911 y le decía a la operadora que necesitaba ayuda porque policías me estaban golpeando sin justificación, pero no obtuve respuesta, fue en ese momento donde dejan de golpearme con la culata y comienzan a agredirme con el cañón de sus armas”, afirmó.

