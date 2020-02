Peña Nieto investigado por caso de Emilio Lozoya

Notimex

Nueva York.- El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) reveló hoy que un alto funcionario judicial mexicano le declaró en exclusiva que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado como parte del caso en contra de Emilio Lozoya, ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el rotativo, la investigación contra Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018, forma parte de la amplia carpeta que ya se tiene del caso Lozoya.

Según declaraciones del alto funcionario judicial, la oficina del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, “tiene evidencia de que los actos de corrupción de Lozoya llegan al más alto nivel”, refiriéndose al ex presidente priista.

Asimismo, la fuente de WSJ aseguró que la extradición y cualquier confesión de Lozoya serán elementos que podrían definir, junto con las investigaciones en curso, si se presentarán cargos contra Peña Nieto en el futuro.

Si Peña Nieto es procesado sería la primera vez que un ex presidente de la era moderna de México enfrenta cargos de corrupción ante los tribunales, recordó el medio estadounidense.

Emilio Lozoya fue arrestado la semana pasada en Málaga, España, acusado de recibir sobornos millonarios de parte de la empresa brasileña Odebrecht y de la siderúrgica Altos Hornos de México, para asegurarles contratos con la empresa petrolera mexicana.

Luego de su arresto, el abogado del ex director de Pemex, Javier Coello Trejo, aseguró ante la prensa mexicana que su cliente “no actuó por su cuenta”, lo que sugiere que seguía órdenes de de sus superiores, siendo Peña Nieto su jefe inmediato.

SZ