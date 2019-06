Peligra ciencia por equipos desactualizados

Los trabajos de investigación y tesis de alumnos de maestría y doctorado de la unidad Cinvestav del Irapuato podrían desaparecer si no se da mantenimiento de los equipos que ocupan

Nancy Venegas

Irapuato.- Los trabajos de investigación, tesis de alumnos de maestría y doctorado de la unidad Cinvestav del Irapuato están en riesgo. Gabriela Olmedo, directora del Centro, informó que no cuentan con el presupuesto para la reparación de los equipos científicos, anualmente se necesitan al menos 3 millones y medio de pesos para cubrir este gasto.

“No ha habido convocatoria para comprar equipo y no podemos actualizar el equipo, pero tampoco tenemos dinero para el mantenimiento por ejemplo el microscopio electrónico como el que tenemos nos cuesta medio millón de pesos al año el mantenimiento otros equipos menores cuestan aproximadamente 100 mil pesos pero si sumas todo, lo que necesitamos para poder mantener el equipo son más o menos 3 millones y medio de pesos y no los tenemos, no hay manera de conseguirlos… A lo mejor un año te echa la rifa y dices a lo mejor no pasa nada, pero cuanto tiempo puedes andar sin seguro”, dijo Gabriela Olmedo titular del Cinvestav Irapuato.

No es la primera ocasión que el personal de este Centro de investigación realiza sus proyectos con escasos recursos económicos, desde hace al menos una década aprendieron a trabajar con los elementos mínimos indispensables. Pero esta vez sus trabajos están en riesgo, pues si se descomponen los equipos científicos no habrá manera de de repararlos recuperar los avances de sus investigaciones.

“Eso es lo que nos tiene muy preocupados, porque debemos disminuir el ritmo de trabajo, pero no tener dinero para dar mantenimiento al equipo científico nos ponen un problema muy grave a investigadores y alumnos”, comentó Olmedo al señalar que esto es consecuencia del ajuste presupuestal Federal 2019.