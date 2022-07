1.- La necesidad de partir

Miranda es un pueblo de San José Iturbide con pequeñas casas de ladrillos rojos. En una de ellas esperan el cuerpo de Pedro Daniel Téllez. El adolescente murió asfixiado en el tráiler que el 27 de junio hallaron abandonado en Texas. Su primo Ricardo sobrevivió, se recupera lejos de su país, lejos de Miranda.

Guiados por un tío, intentaron cambiar su destino, que los condenaba a vivir de la fabricación de tabiques como todos en el pueblo. “Ellos iban empezando”, reveló un vecino; compartió que irse a Estados Unidos es usual cuando los jóvenes terminan la escuela. También es usual que sus familias no vuelvan a verlos, o los reciban en un ataúd por diversas circunstancias. Migrar sin documentos, es una decisión normalizada en la comunidad.

Aunque la migración es un fenómeno multifactorial, hay un patrón detrás de las historias de los fallecidos en Texas: Óscar Aguado, José Guadalupe López, José Antonio Pérez (Celaya), Álvaro Ojeda, Omar Rico, Efraín Ferrel (Cortazar) y María Guadalupe Montero (Valle de Santiago). Todos partieron por falta de empleo y oportunidades, todos huían de la pobreza.

Y una vez instalados ‘del otro lado’, nada les garantiza la prosperidad. Fue el caso de Carlos Martínez, asesinado el 4 de julio en un tiroteo en Kansas.

“Piensen bien y no se arriesguen”, fue el exhorto del secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández. Los migrantes no abandonan todo en busca de experiencias extremas. Sacrifican todo por algo que su propia tierra no les ofrece.

“Hay que trabajar muy duro con todos, para que estas oportunidades que estamos trayendo de empresas lleguen a estos chavos, que no se tengan que ir”, dijo por su parte el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por completo confiado en su economía estable y en ascenso. ¿Tendrán la misma perspectiva los inversionistas de los que habla?

Queda claro por qué se van los guanajuatenses. Queda claro que no hay una estrategia para impedirlo. Migrar es una necesidad y hasta un rito ya arraigado en los rincones más olvidados de nuestro estado.

2.- Exhortos, llamados a misa

En efecto, los exhortos realizados por el Congreso de Guanajuato hacia los municipios parecen llamados a misa. Así se puede leer de las palabras del diputado del PAN, Bricio Balderas Álvarez, quien desde la Comisión de Asuntos Municipales, da cuenta del incumplimiento de uno de los tres grandes pendientes de los gobiernos locales.

Hace poco más de un mes, le mencionamos en este espacio el doble apercibimiento de los diputados, para que los gobiernos municipales atendieran su obligación de trabajar, aprobar y registrar sus programas de Gobierno así como sus planes de Seguridad. A estos se suman otros dos importantes: el programa de Movilidad y el ya infaltable de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.

A excepción de la administración de Alejandra Gutiérrez Campos en León -que con semejante estructura burocrática, sería el colmo que no los tuviera-, todos los municipios del estado sostienen vacíos al menos en tres de los cuatro documentos antes mencionados, lo que motivó sendos exhortos que de momento sólo han servido para poner el ojo público en el tema.

Aunque superficial y diplomático, Balderas Álvarez acierta en advertir que el hecho de que los municipios no cuenten con programas o planes de desarrollo, impide que se vean beneficiados con apoyos presupuestales del estado, para beneficiar a sus municipios y a la ciudadanía.

Ahí es donde el tema de la seguridad se vuelve medular. Cuarenta y cinco municipios no cuentan con programa registrado en la plataforma del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg).

No se pueden dejar de lado casos como el de Irapuato, gobernado por Lorena Alfaro García, cuyo programa se atrasó debido a las indefiniciones en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero hay otros casos mucho más graves que en ese mismo lapso apenas lograron designar y acreditar con las pruebas de control y confianza ¿cómo podrían tener un programa decente de seguridad?

Todo lo anterior, vale aclarar, a casi nueves meses de haber iniciado los trienios en las administraciones municipales.

3.- Las dudas sobre la plataforma

Dudas razonables abordan el proyecto de la nueva plataforma de transporte privado que lanzará el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Ideada como una opción para que la administración estatal interviniera en este giro de vanguardia para la movilidad, pero a la vez liberarlo para los miles de trabajadores que apostaron por esta modalidad de servicio pese a la irregularidad.

El entonces director de Transporte, Guillermo Gama Hernández, fue quien inició el proyecto, pero justo al aprobarse las reformas a la Ley de Movilidad, Ysmael López García tomó el cargo y hasta ahora no ha dado una sola declaración sobre el tema.



La nueva plataforma de movilidad fue desarrollada por el contratista Jorge Luis Morales Montes y se entregará a finales de este mes. A partir de ese momento se llevará a cabo una prueba en un municipio para verificar su correcto funcionamiento, para aglutinar las diferentes plataformas de servicio ejecutivo de transporte y así tener un mayor control en este tema.

Una vez que reciban la plataforma realizarán una prueba piloto, subirían al sistema a los usuarios de algún municipio y sería a finales de este año cuando se realice el lanzamiento oficial.

No hay de otra, con dicha aplicación se deberán garantizar un mejor servicio pero sobre todo la seguridad a los pasajeros.

Ayer el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Martín López Camacho, pidió celeridad a la implementación de las pruebas piloto, pues les preocupa la prestación irregular del servicio de transporte, tendiente a cuestiones de inseguridad y falta de certeza de usuario.

Lo dicho. Dudas razonables abundan ante una desconocida plataforma que bien podría innovar en la mediación del servicio de transporte, pero que mal diseñada y operada, sería un ejemplo de cómo no intervenir en el libre mercado.

