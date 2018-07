Pedirán empresarios cambios a leyes de expendio de licores

En el marco de la modificación al reglamento de Tránsito se buscarán modificaciones para los establecimientos; quieren cerrar bares a la 01:00 a.m y que los domingos vendan alcohol hasta las 14:00 horas

Jazmín Castro/ Gamaliel reyes

León.- Los empresarios buscarán modificaciones al reglamento de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, así como para gestión ambiental.

“Vienen otras (modificaciones) que se van a discutir próximamente y que serán más polémicas, hablábamos por ejemplo de reducir los horarios de expendio de venta de bebidas alcohólicas, así como de reducir la operación de bares y antros”, explicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Arturo Sánchez Castellanos.

Las modificaciones se han puesto sobre la mesa, y serán discutidas en una segunda etapa, luego de concluir la modificación al reglamento de Tránsito.

Aunque aseguró que ya cuentan con reacciones de los mismos colegas empresarios que se dedican al giro de venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo resaltó que todo será en beneficio de la ciudadanía, ya que cuentan con estudios municipales y nacionales donde se demuestra los efectos que provoca el alcohol en un consumo prolongado.

Los cambios tendrían que ser en el reglamento de Establecimientos Comerciales y de Servicio para el Municipio de León, donde en su artículo 18 fracción IV y 19 fracción VIII, así como todo el capítulo sexto, donde hablan de los horarios.

La propuesta

El líder empresarial señaló que buscarán que los bares y antros cierren a la 1:00 de la mañana, mientras que las tiendas de conveniencia dejen de expender bebidas alcohólicas los domingo hasta las dos de la tarde, como era antes, “se busca que no se expenda, porque se tiene estadística que la incidencia en esos días es mayor y sí incide en el ausentismo de los lunes”, concluyó.

Alegan regidores

Sin mesas de trabajo con participación de todos los integrantes de la comisión de Gobierno y Seguridad Pública, el gobierno municipal de León ha iniciado la socialización de un reglamento de Tránsito con fines recaudatorios, expresó Gerardo Fernández, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Esto lo dijo un día después de que integrantes del Ayuntamiento, así como elementos de función edilicia, comenzaran a exponer algunos de los cambios en la normativa a comités de colonos y al sector empresarial. “Lo que creo que se intentó es que se tuviera un respaldo social previo a las mesas de trabajo, con la finalidad de que los regidores de oposición no tengamos elementos para poder ir en contra”, expuso.

Gerardo Fernández consideró que las multas con aumentos de hasta un 300%, son medidas recaudatorias que no abonan a generar mayor civilidad, toda vez que “como Municipio no hacemos nada y le cargamos todo al ciudadano (…) los ciudadanos no tienen la certeza de que los agentes no van a caer en actos de corrupción y si le ponemos toda la carga al ciudadano para que ellos paguen lo que se les ocurra a los ediles subirle a las multas”.

De acuerdo a Salvador Ramírez Argote, regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el aumento en los costos de algunas infracciones, podría aumentar los casos de corrupción por parte de los elementos de Tránsito municipal.

Aumentan infracciones Las detenciones por manejar en estado de ebriedad, así como las infracciones por conducir y hablar por teléfono incrementaron en un comparativo entre los años 2016 y 2017. Tan sólo en el primer año en mención, se presentaron ante un juez calificador a dos mil 341 personas en estado de ebriedad completa, detectados por agentes viales durante recorridos en la ciudad. Mientras tanto, en ese mismo año, durante el operativo alcoholímetro se detectaron dos mil 303 ciudadanos en estado de ebriedad incompleto; así como tres mil 296 personas conduciendo bajo los efectos del bebidas embriagantes o sustancias prohibidas. Tanto sólo en el 2017, incrementó el número de personas por conducir en estado total de ebriedad, pues la SSP informó que se trasladaron a las delegaciones a 3 mil 470 personas, es decir 955 más que en el 2016. En lo que va del año, en dicho operativo se han detectado 2 mil 885 han sido detenidos por conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas u otras sustancias. Jazmín Castro

*EZM