Nayeli García

Irapuato.- El Gobierno del Estado pedirá en donación a la Federación el Centro Nacional Paralímpico luego de que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) aceptó recibir propuestas para darle uso al inmueble que tiene casi nueve años en el abandono.

Al respecto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que se encuentran trabajando en el proyecto, pues buscan hacerse cargo del lugar para que se aproveche y no siga abandonado.

Por su parte, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez compartió que desde hace cuatro meses se ingresó a la Conade la propuesta del Municipio de recibir el inmueble en donación, sin embargo, no se obtuvo en su momento una respuesta ni a favor ni en contra de la petición.

“Queda abierta la posibilidad, aunque sería un buen paso, porque hasta vino gente de la Conade y dijeron que esto se va a acabar sólo, y platicando con ellos y para qué lo dejan, ¡suéltenlo! Yo no veo la necedad de no soltarlo y dejar que los recursos que no fueron tan baratos se tiren a la basura”, puntualizó.

Ricardo Ortiz señaló que si el Paralímpico era entregado al Municipio pues ya se vería cómo rehabilitarlo y mejorarlo, y la posibilidad sigue abierta.

Aunque señaló que el Municipio solo no va a poder y necesita el apoyo del Gobierno del Estado, e incluso recordó que, con Isaac Piña, ex titular de la Comisión del Deporte (CODE) ya se había establecido qué le tocaría a cada quien para echar andar el centro.

Y es que al parecer había una cierta reticencia de que fuera el Gobierno del Estado quiénes administrarán el centro, y por eso se pensó que, a través del Ayuntamiento, pero señaló que quien sea de los dos, lo importante es que se rescate y se ponga a operar.

En el Centro Nacional Paralímpico se invirtieron más de 500 millones de pesos y aunque fue inaugurado en el 2012 sólo fue utilizado cuatro veces para después ser abandonado y dejar un proyecto inconcluso que la administración de Sixto Zetina Soto se negó a hacerse cargo de él y así se dejó en el abandono, pues tampoco el Gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo dispuesto a darle mantenimiento.

9 años sin recursos, sin uso y en el abandono A inicios del siguiente año, el Centro Paralímpico Nacional de Irapuato cumplirá 9 años desde que fue inaugurado. Sin embargo, ha pasado la mayor parte del tiempo en el abandono e inclusive, sin seguridad privada, lo que ha provocado que actualmente se encuentre vandalizado y en condiciones que le obligan a recibir una inyección económica millonaria si es que quiere rehabilitarse en un futuro. Durante diversos periodos de la última década, el centro ha sufrido de actos vandálicos como lo son el saqueo del cableado, vidrios rotos y en general, las instalaciones maltratadas y con los daños mismos que provoca el abandono. A pesar de ello, no ha existido un resguardo desde la Comisión Nacional del Deporte, a pesar de que este inmueble se ha mantenido en la ‘propiedad federal’.