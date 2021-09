Gilberto Navarro

Guanajuato.- La administración municipal consultará a los deudos antes de restaurar cerca de 20 tumbas en las que se invertirán cerca de 3 millones de pesos de recursos federales.

Así lo dio a conocer la regidora de Morena, Karen Burnstein, quien informó que ya se adjudicó la obra de restauración con recursos del programa federal de apoyo a Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En declaraciones anteriores el Director de Obra Pública, Héctor Morales señaló que las tumbas a restaurar serían de interés histórico por los personajes que en ellas yacen.

La edil afirmó que previo a los trabajos de remodelación, buscarán acercamiento con los familiares de las personas que se encuentran ahí sepultadas, con el fin de que estos den autorización para la intervención.

En el panteón de Santa Paula se encuentran sepultados personajes como Florencio Antillón, Gobernador de Guanajuato de 1867 a 1876, Alfredo Duges naturalista botánico y zoólogo de origen francés, Manuel Doblado, ex Gobernador del Estado y Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Benito Juárez y los cuatro mártires mineros asesinados el 22 de abril de 1937.

En caso de que no exista el permiso, estas no serán restauradas, aunque las obras serán solo exteriores y no será necesario abrir los sepulcros.

“Es el primer plano donde se puso alumbrado público, es una inversión de 2 millones 800 mil pesos, se licitó con tres concursantes restauradores porque así lo pide el perfil, se está buscando el mecanismo de respetar la parte humana y hablar con sus descendientes para avisarles que se van a tocar esas tumbas”.

Reconoció que será difícil encontrar a la descendencia de quienes se encuentran en estas tumbas ya que algunas tienen más de 200 años de antigüedad.

Explicó que era necesario licitar esta obra debido a que había la posibilidad de que se perdieran los recursos por subejercicio.

“Ya se está generando el mecanismo de comunicación, son tumbas que tienen más de 200 años, ya la descendencia ya no existe, supongamos que existe el 3 por ciento de las personas que dependen esas tumbas, el aviso y si hay una renuencia, no se hace, no se abre nada, es solo la superficie, el chiste es que queden atractivas, tenemos que ya ejercer ese recurso porque es federal que viene de ciudades patrimonio”.

Agregó que también se licitó la obra de infraestructura hidráulica en conjunto con el Simapag en las comunidades de San Vicente y La Trinidad, por cerca de 4 millones de pesos.

