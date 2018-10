Pedirá alcaldesa apoyo militar para Salamanca

La alcaldesa Beatriz Hernández busca reforzar la seguridad a través de las corporaciones federales; el Mando Único se quedará hasta que se logre conformar la Policía Municipal, anticipa

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, informó que estará solicitando la llegada de elementos de la Secretaría de la Marina al municipio para reforzar la vigilancia y atender los asuntos federales en materia de seguridad, para lo cual ya ha tenido pláticas con autoridades federales y estatales, además de señalar que el Mando Único se quedará hasta que se logre conformar la Policía Municipal.

Luego que desde el pasado fin de semana elementos de la Secretaría de Marina comenzaron a vigilar el municipio de Apaseo el Alto derivado de los hechos de violencia que se han registrado, la alcaldesa de Salamanca busca reforzar la seguridad de este municipio a través de las corporaciones federales.

Señaló que en todo el estado por las circunstancias que se están viviendo en materia de seguridad se requiere de apoyo, y en lo que respecta a Salamanca ya se está trabajando en ello, “ya nos hemos reunido con el secretario de Seguridad Pública en el Estado y con el secretario de Gobierno y en esta semana nos vamos a volver a reunir. Claro que voy a pedir el apoyo donde sea necesario en lo que contamos con nuestra propia Policía para que los salmantinos se sientan seguros”.

Señaló que se necesita trabajar coordinadamente, el Mando Único que es el que actualmente vigila el municipio tendrá que estar cercano a la ciudadanía, mientras que los elementos de Marina y militares estarán atendiendo los asuntos federales que no le corresponden al municipio.

En cuanto a la fecha en que estarían llegando los elementos de la Secretaría de Marina a Salamanca, Beatriz Hernández Cruz no quiso abundar en el tema por estrategias de seguridad, “ya estoy teniendo contacto, comunicación y en los próximos días les informaré, por cuestiones de seguridad no las puedo decir de momento hasta que no se tenga la decisión tomada.

Mando Único continuará

Pese a que se había anunciado que al concluir el convenio con el Mando Único para la vigilancia del municipio el 31 de diciembre los elementos tendrían que retirarse, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz informó que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública en el Estado continuarán resguardando al municipio hasta que se logre conformar la policía municipal.

“Estamos trabajando y viendo cómo ha dado resultados y la percepción de los ciudadanos, hemos platicado de lo que necesita esta administración municipal, para que en corto tiempo que vayamos teniendo nuestra policía el mando único se vaya reintegrando al estado, no se va a quedar de manera permanente”.

