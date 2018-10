Pedirá alcalde 2.5 mmdp a la federación

Héctor López Santillana planea presentar proyectos para que bajen del Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque no dio detalle de los mismos; asegura que depende del criterio de la federación

Daniel Vilches

León.- La administración municipal, encabezada por Héctor López Santillana, contempla presentar proyectos de más de 2 mil 500 millones de pesos para que bajen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

Seguimos fieles a nuestro estilo, no será obras suntuosas, sino que tendremos una sería de obras que están dirigidas a resolver los problemas de raíz; la seguridad en primer lugar, no sólo con el cambio de modelo del actuar de la Policía, sino con todo el desarrollo de las obras de infraestructura, trabajo social, el acceso a las oportunidades, entonces no tengo una obra emblemática como tal, sino muchas que se darán a conocer el lunes”

Héctor López Santillana, Alcalde de León