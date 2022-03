El activista Paxcleto Paz presentó una iniciativa al alcalde para promocionar la bicicleta como un medio de transporte sustentable

Luz Zárate

Celaya.-El activista Paxcleto Paz presentó una iniciativa al presidente municipal, Javier Mendoza, para fomentar el uso de la bicicleta mediante una infraestructura adecuada.

Paxcleto Paz comentó que Celaya cuenta con las condiciones necesarias para usar la bicicleta como un medio de transporte, sin embargo, falta inculcar a los automovilistas el respeto por el ciclista y a este fomentarlo para que cumpla con las reglas de tránsito.

Ver nota: “Señor, ten piedad de mi hermana”: las súplicas que arruinan la capilla de San Plácido en Celaya

Foto: Martín Rodríguez

“Presentamos un proyecto al alcalde en noviembre pasado, desafortunadamente aún no nos da respuesta, en donde fomentamos el uso de la bicicleta como transporte diario, no como uso deportivo, en donde diseñamos estrategias para que más personas usen la bicicleta. Celaya es completamente plana, es muy fácil rodar en Celaya, la ciudad está sumamente perfecta para poder rodar, pero falta cultura hacia el ciclista y el ciclista respetar las reglas, he visto que nos pasamos alto o venir en sentido contrario”, dijo Paxcleto Paz.

Según estudios del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística ( IMIPE ), solo el 9% de la población utiliza la bicicleta como medio de transporte. El resto recurre a otros medios para trasladarse de un lugar a otro.

Diariamente se realizan 1.12 millones de viajes en el municipio; de este total, el 31 % de la población se traslada en automóvil, el 31% a pie, 9% lo hace en bicicleta, mientras que 20% usa transporte público y otros vehículos como motocicletas el 3%.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México se ha impulsado mucho el tema ciclista aunque solo el 6% de los viajes se hacen en bicicleta; en León el 12%; en Bogotá 15%; aunque hay ciudades ideales como Ámsterdam o Copenhague que es el 40%.

Foto: Martín Rodríguez

Del total de personas que usan la bicicleta en Celaya, el 25% son jóvenes pero la gran mayoría ha migrado a la motocicleta. Además, el 80% de los ciclistas tienen ingresos menores a los 6 mil 500 pesos, lo que significa que para estas personas es un medio de transporte y no lo hacen por recreación.

Hace falta cultura vial y respeto al ciclista

El activista se pronunció a favor del ciclismo urbano, pero sobre todo del respeto que se debe tener hacia el ciclista.

Y es que Celaya es una ciudad completamente plana, que no supera los 20 kilómetros de extremo a extremo en su parte más larga, y se dice que la bicicleta se usa para tramos de 8 a 12 kilómetros.

Foto: Martín Rodríguez

“En ese proyecto le exponemos al alcalde que no es necesario invertir tanto en infraestructura, sino más buen capacitar a elementos, a chóferes de transporte público y de personal, a la gente para que podamos salir a la calle en bicicleta y tener la seguridad de no tener un accidente, que los accidentes pueden ocurrir pero aminorar ese riesgo, tener un poco más de cultura por el respeto a una vida que se mueve en una bicicleta”, señaló.

Además de Pazcleto Pax, hay otros activistas que están a favor del uso y fomento de la bicicleta, señalaron que en el municipio hace falta más promoción del uso de la bicicleta, pero sobre todo mejores condiciones de seguridad para los ciclistas.

Lea también: “Señor, ten piedad de mi hermana”: las súplicas que arruinan la capilla de San Plácido en Celaya

MJSP