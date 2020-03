Pavos atacan a policía que quería sacarlos de la ruta y se desata pelea épica

Redacción

Londres.- La asociación de rescate animal que lleva por nombre Blue Cross for pets ha subido una historia a las redes que ha causado tristeza y ternura a muchas personas.

Compartieron el cómo dos felinos callejeros estaban acurrucados en un jardín luchando para mantenerse calientes y no morir de frío, uno de ellos evitó que su hermano ciego feneciera de hipotermia al abrazarlo a todo momento.

Por suerte para Dot y Specks fueron hallados a tiempo para ser llevados a un veterinario con el fin de recibir atención médica, ambos estaban sucios y asustados estaban hambrientos y presentaban infestación de pulgas.

Specks fue efectivamente diagnosticado con cataratas en ambos ojos, padece también de ataxia cerebelosa lo que le causa pérdida de equilibrio y le hace tener movimientos tambaleantes. Dot parece que presenta los mismos signos de patología neurológica aunque no le afectará del mismo modo.

La responsable de tal asociación comenta que es probable que Specks no hubiera sobrevivido pero fue el calor y apoyo de Dot lo que lo hizo sobreponerse a la adversidad. Tras todo esto fueron llevados a un centro de adopción en espera de una familia amorosa que se lleve a ambos debido a su vínculo fraternal.

Kitten ‘saves blind brother’s life’ by cuddling up with him after being dumpedhttps://t.co/tYl2dvXA8B pic.twitter.com/73zOaULwgj

— The Sunday People (@thesundaypeople) March 1, 2020