Paul Aguilar quiere retirarse con las Águilas del América

México.- Según publica ESPN luego de una entrevista, el portero acambarense Cirilo Saucedo platicó sobre el negocio familiar del que pocos conocen, una marca de uniformes deportivos que el mismo uso mientras jugaba en equipos de primera división.

En su portal digital el medio de noticias deportivas dio a conocer la historia del negocio que inició el papa del cancerbero, pero que apenas hace unos años comenzó a operar formalmente.

Cirilo dijo que su papá antes tenía una talabartería en Acámbaro, Guanajuato, y entonces se decidió a vender ropa deportiva en un pequeño espacio del local que ya tenía.

Mientras el acambarense crecía en su profesión, su pequeño negocio también lo hacía. “A mi papá le empezaron a pedir uniformes que él tenía que ir a comprar; por la necesidad compró una máquina, luego otra máquina, y otra. Empezó a fabricar él, le empezó a ir bien, empezó a ir para arriba. Así, se hizo más chica la tienda de agricultura y ganado (talabartería), y así comenzó la marca de ropa con el nombre de ARDESA (Artículos Deportivos Saucedo), la cual tuvo a tope durante unos 25 años”, expresó.

El guanajuatense manifestó que durante su andar en primera división siempre utilizó su propia marca, por respeto a su padre, y se tuvo que acoplar en ponerle la firma de los patrocinadores de los equipos donde militaba.

“Yo, por sentirme seguro, porque era la ropa con la que me había sentido seguro siempre y por ese tema de lealtad con mi papá, le decía a él: ‘Yo quiero utilizar los uniformes que tú me haces, aunque le pongamos la marca que sea, pero yo me siento bien con los uniformes que tú me haces’”, mencionó.

Aunque actualmente Cirilo Saucedo, radica en Querétaro, añadió que la calidad de la ropa que fabrica su familia va en torno a lo que se pague por ella, y ARDESA ha tenido una buena historial.

A pesar de todo, el exportero manifestó que en estos momentos la empresa están operando en números rojos e indicó que será difícil estabilizarse en el mercado mexicano y más con otras marcas de renombre que ya acaparan el deporte.

“Primero tenemos que posicionarnos como líderes en el bajío, donde hoy Keuka para nosotros es un ejemplo, no una competencia. Estamos todavía muy por debajo de ellos, pero sí quisiéramos lograr lo que ellos han conseguido acá, para después ir al mercado nacional”.

El acambarense manifiesta que tienen un negocio familiar, y que su capacidad de entrega es limitada con respecto a otras grandes marcas, pero saben que tienen calidad y buenos diseños, ya que tienen el apoyo de la diseñadora y esposa del ‘Paleta’ Enrique Esqueda y esto los hace mantener un buen nivel de producto.

Lanzará su propia marca para porteros

Entre los planes que tiene Cirilo a futuro está el de lanzar su propia línea de uniformes para porteros, afirmando que se meterá totalmente en los diseños, porque sabe de la necesidad de estos para estar bien protegidos al momento de estar en la cancha.

“Me voy a meter totalmente en diseños, en zonas donde tienen que ir protecciones, en zonas donde tienen que dejar doblar brazo, doblar rodilla; en espesores de protecciones, en materiales, en el látex de los guantes de porteros. Hasta ahorita hemos hecho, nada más, el del uniforme de arquero del equipo Vida, pero todavía no hacemos la línea como tal… Serán aproximadamente 12 productos, como son los pants, la lycra larga con protección, rodilleras, coderas, etcétera, además de los tres estilos de guantes: Pro, línea media y línea económica”.

