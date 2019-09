Patriotas de Nueva Inglaterra dejan ir a Antonio Brown

El jugador fue acusado de agredir sexualmente a su ex entrenadora, según una demanda civil que presentó el 10 de septiembre, un día después de que los Patriots lo firmaron

Redacción

México.- La breve temporada de Antonio Brown con los New England Patriots terminó, ya que el equipo lo liberó el viernes.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra dejaron ir al siete veces receptor del Pro Bowl el viernes luego de denuncias de violación y agresión sexual. Brown dio la noticia en Twitter:

Mediante un comunicado en sus redes sociales, los ‘Pats‘ dieron a conocer la decisión

“Los New England Patriots liberan a Antonio Brown. Apreciamos el arduo trabajo de muchas personas en los últimos 11 días, pero creemos que es mejor moverse en una dirección diferente en este momento ” mencionaron.

Brown fue acusado de agredir sexualmente a su ex entrenador, Britney Taylor, según una demanda civil que presentó el 10 de septiembre, un día después de que los Patriots lo firmaron. Una fuente le dijo a Jeff Darlington de ESPN que Brown se negó a firmar un acuerdo de más de $2 millones con Taylor.

Taylor se reunió con la NFL el 16 de septiembre. Una fuente le había dicho previamente a ESPN que “se están realizando más entrevistas y recopilación de información ahora más allá de Taylor”.

Además de la demanda, Brown enfrenta otra acusación de conducta sexual inapropiada por parte de una artista que trabajaba en su hogar en el oeste de Pensilvania en 2017. Esa acusación era parte de un informe de Sports Illustrated que detallaba incidentes domésticos relacionados con Brown, un robo de una subasta de caridad y múltiples deudas.

El receptor había llegado al equipo de Bill Belichik para la Semana 1, pero por la premura de su contratación no pudo debutar ante los Steelers, fue por ello que jugó hasta el pasado fin de semana.

Antonio Brown, quien arrancaría con los Raiders en la temporada 100 de la NFL, pidió al equipo de Oakland que lo liberaran y fue así que llegó a Patriots el mismo día que ya no pertenecía a esta franquicia. Además, el ex receptor de Nueva Inglaterra fue acusado de acoso sexual, situación que sigue siendo investigada.

Thanks for the opportunity appreciate @Patriots pic.twitter.com/envfHEd6N8

— AB (@AB84) September 20, 2019