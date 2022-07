La alcaldesa de San José Iturbide, Cindy Arvizú Hernández, en una cuantas semanas ya suma varios despropósitos: la irregularidad de estar albergando en una casa de su propiedad los archivos municipales incluidos documentos de valor histórico que aún se preservan; luego, el amago apresurado de atender una contingencia vial talando árboles centenarios en una colonia, y ahora en esa misma tónica se suma la pretensión de solucionar la problemática del antiguo Panteón Municipal, construido hace casi dos siglos, derribando toda una área de gavetas debido a su deterioro y posible colapso, pero subestimando los cuidados que requiere el tratamiento del patrimonio público edificado y descuidando los significados simbólicos que un lugar tan sagrado tiene para cualquier pueblo.

En estas reiteraciones, además de asomar un estilo de gobernar unipersonal, todo indica que el pleno del Ayuntamiento no está siendo capaz de procesar oportuna y colegiadamente este tipo de iniciativas que por su carácter requieren la opinión de expertos. En materia de patrimonio histórico los tienen y connotados.

Sin embargo, prueba de que la alcaldesa y su grupo cercano no están construyendo esos puentes de comunicación y están tomando decisiones moviéndose en los peligrosos límites de lo vertical y autoritario, es el hecho de que el propio cronista de esa ciudad Miguel Ferro Herrera, tuvo que enterarse a través de los medios de comunicación de la inminente intervención en la arquitectura del sitio, cuando por su cargo oficial y su carácter de experto probado en el estudio de la historia local se le pudo haber invitado a la búsqueda de soluciones.

Aquí en Divisadero se señaló en su momento que resultaba incomprensible como este especialista de la historia local estuvo ausente de la reflexión pública a finales del trienio pasado, cuando el despilfarro de un millón de pesos hecho por el ex acalde Genaro Martín Zúñiga con la estatua de Agustín de Iturbide del gallo en el anca; pero ahora sí parece asomarse a la palestra y con argumentos sólidos.

Lee también: Cindy Arvizu: desventuras del Archivo Municipal….

(Los argumentos del cronista)

En un oficio del cual esta columna tiene copia fechado en San José Iturbide, Gto., el 4 de julio de 2022, dirigido a la Presidenta Municipal, y con sellos de recibido al siguiente día en oficialía de partes, secretaria de Ayuntamiento, oficina de Regidores, y con copia a Arq. Olga Adriana Hernández Flores, Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Guanajuato; el cronista Miguel Ferro Herrera expone su preocupación en particular por la preservación de la llamada “capilla del descanso” contigua a las gavetas, pues sostiene que “por sus características, su época constructiva y valor simbólico, forma parte del patrimonio público edificado”. Argumenta la importancia de no olvidar que en esa área por intervenir “fueron inhumados miembros de familias….llegados a estas tierras en el siglo XIX procedentes de Europa dejando un legado en nuestra ciudad y que hoy nos dan identidad…” Refiriéndose a la capilla del descanso solicita “se tenga la plena responsabilidad de su conservación agotando toda posibilidad para que no se colapse.” Igualmente, apela porque los restos retirados no se lleven a una fosa común, pues seria “en menoscabo a su memoria y su legado a la población”.

También en ese documento el cronista realiza una afirmación que en ejercicio de autocrítica debería prender las alertas a todos los iturbidenses: “Nuestra ciudad ha visto menguado de manera notable su patrimonio edificado, lo vemos en el primer cuadro de la ciudad, a veces por abandono o por negligencia, pero al final hemos perdido la singularidad de nuestra arquitectura”

Vaya dilemas innecesarios en los que se está envolviendo la alcaldesa Arvizu Hernández, quien parece olvidar que los actos de gobierno tienen una fuerte carga pedagógica. Y es que tanto con el resguardo indebido del Archivo Municipal en una de sus casas, la intentona de talar los árboles de la Colonia Nicolás Campa, como con este amago al patrimonio edificado, los mensajes que envía a los ciudadanos y ciudadanas son de ligereza, frivolidad institucional, y que a la sobriedad del cargo que representa se está imponiendo su agenda política personal.

Miguel Ferro Herrera. Foto: Especial

Una voz se apaga

En las épocas doradas cuando la radio se oía en todos los rincones del noreste de Guanajuato, y aun hoy día cuando la digitalización le ha restado presencia, se escuchaba la voz de don Marcelo Gonzales Sánchez anunciando puntual el Ángelus desde su estación de Radio en San Luis de la Paz.

Concesionario de dicha frecuencia que durante décadas fue la única opción local para la difusión musical, comercial e informativa, muchas generaciones sea acompañaron de las canciones, programas y servicios noticiosos que su empresa ofrecía. Hoy todo ha cambiado, pero su estación se gestó y desarrollo en la época cuando un aparato de radio detonaba hasta instintos mágicos y era literalmente una de las pocas ventanas que las familias tenían para asomarse al mundo. Descanse en Paz.

Quizás te interese:

JRP