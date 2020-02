Patético nivel: Disney pide compensación a escuela por poner El Rey León en evento benéfico

Redacción

California.- El 15 de noviembre del año pasado, en la escuela primaria Emerson en la ciudad estadounidense de Berkeley, California la asociación de padres de familia organizó una fiesta de pijamas, con mantas, pizza y una película.

El evento un intento por recaudar fondos para la primaria que afronta de escasez de financiación gubernamental al igual que otros colegios de California, por lo que se fijó una entrada voluntaria de 15 dólares.

Uno de los padres llevó el DVD de la nueva película de El rey León, que había comprado en Wallmart. Más de dos meses después la escuela recibió una queja formal de Movie Licensing USA, que representa a Disney y que exigió 250 dólares, casi un tercio de la suma recaudada en el evento, unos 800 dólares, por mostrar la película en un espacio público sin una licencia correspondiente.

“Cada vez que una película es mostrada fuera de casa, se necesita un permiso legal, ya que se considera una presentación pública. Cada vez que las películas se muestran sin una licencia adecuada, se violan los derechos de autor y la entidad que muestra la película puede ser multada por los estudios”, explicaron en la carta.

La representante de la Asociación de Padres y Maestros de Emerson y miembro del Consejo de la ciudad de Berkeley, Lori Droste comentó que después de la solicitud de pago las donaciones para la primaria crecieron.

“¿Quién quiere escuchar una historia increíble sobre cómo Disney en esencia está multando con 250 dólares a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Emerson de Berkeley mientras cosecha millones de dólares a través de una laguna jurídica corporativa que ha diezmado las escuelas públicas por toda California?”, escribió Droste el día que les llegó el aviso de Movie Licensing USA.

Así Droste se hizo eco de una iniciativa de 1978 que, según los críticos, obstaculizó el acceso a una financiación adecuada para los distritos de escuelas públicas. De todas formas, la Asociación de Padres y Maestros de Emerson prometió pagar la multa: “Si tenemos que desembolsar un tercio a Disney, que así sea. Lección aprendida”, dijo su presidente David Rose a FOX40.

Our company @WaltDisneyCo apologizes to the Emerson Elementary School PTA and I will personally donate to their fund raising initiative.

— Robert Iger (@RobertIger) February 6, 2020