“Pataleo”, la acusación de corrupción

El delegado del IMSS en Guanajuato, Jorge Manuel Sánchez González, negó que haya irregularidades en la adjudicación de una licitación para comprar consumibles

Daniel Vilches

León.- Luego de que trascendió que en las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tamaulipas, Veracruz Norte y Guanajuato hay indicios de fraudes en las compras de tóners y consumibles, el representante de esta instancia en la entidad, Jorge Manuel Sánchez González negó que esto se deba a que haya corrupción.

En Guanajuato la empresa Sacomer Internacional ganó la licitación para la adquisición de consumibles de cómputo pese a que ofertaba sus productos con sobreprecios, según reportan medios nacionales.

El delegado explicó que este escándalo se debe a que hubo un mal perdedor que quiere descalificar a la empresa ganadora, a través de los medios de comunicación.

“Esto es el pataleo que se hace cada que hay un concurso por parte del que pierde, y cómo este productor o vendedor o distribuidor es el que siempre pierde, es el que más patalea y pierde porque da más caro”

Jorge M. Sánchez C., Delegado del IMSS

“No hay ningún acto de corrupción, está todo arreglado ya. Yo creo que aquí es un problema de los que pierden y luego quieren hacer litigio en los medios. Pero tenemos toda la certeza. Están los órganos fiscalizadores revisando”, aseguró el delegado.

“Esto es el pataleo que se hace cada que hay un concurso por parte del que pierde, y cómo este productor o vendedor o distribuidor es el que siempre pierde, es el que más patalea y pierde porque da más caro”, declaró.

En este sentido, el delegado el IMSS en Guanajuato, Jorge Manuel Sánchez González defendió que la empresa Sacomer Internacional ganó con todo los de la ley. “Los procesos que se llevan a cabo en el IMSS están totalmente estandarizados y revisados”, concluyó.

La irregularidad

Según reportes de prensa especializada en México, la empresa Sacomer Internacional, pese a ofertar con sobreprecios, ganó la licitación LA-050GYR027-E125-2019.

Aquí, fuentes del instituto señalan un proceso amañado desde la Coordinación de Informática, de Rafael Antonio Guardado, quien ya en 2018 fue señalado por beneficiar, a la marca Lexmark, misma marca que se benefició con contratos de otras dos empresas señaladas en los estados de Veracruz y Tamaulipas.tes marcada por Estados Unidos.

ENFASIS

El delegado del IMSS encabezó ayer el Simposio Nacional de Actualización del Envenenamiento por Animales de Ponzoña, donde se dio a conocer que Guanajuato es el segundo lugar a nivel nacional en picaduras de alacranes. El evento fue en las instalaciones del Hospital Regional No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León.

Reubicarán a personal despedido

Daniel Vilches / León

La Secretaría de Salud de Guanajuato rescatará al cinco por ciento de la planilla administrativa que operaba bajo el modelo de Prospera Salud.

El titular de la secretaría, Daniel Alberto Díaz Martínez destacó que esto se debe a que la federación arrancó un programa similar al Prospera Salud, bajo otro nombre y otras reglas de operación, pero no contempla personal administrativo.

La reubicación que tendrá este personal se dará solo por este año, en lo que se definen las reglas de operación del nuevo modelo.

“Se llama diferente y ya no contempla tener personal administrativo, hasta el momento no ha llegado un solo peso de ese recurso. Son menos del cinco por ciento y no los vamos a despedir, los vamos a reubicar en las instalaciones de las Secretaría de Salud con recurso estatal, ellos tampoco tienen en riesgo su empleo”, declaró.